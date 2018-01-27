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Російські банки готуються
до відключення від SWIFT

Російські банки готуються до відключення від SWIFT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:31

Російські банки готуються до відключення від SWIFT

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив перший віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович.

Дивися повний текст Російські банки готуються до відключення від SWIFT.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:31

Та шо вы говорите!
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:49

Re: Російські банки готуються до відключення від SWIFT

Вангую, что будет как обычно. Сейчас они рапортуют, что “морально и технически” готовы, а если наступит - будут рассказывать, что "что-то пошло не так".
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:00

  Sommer написав:Вангую, что будет как обычно. Сейчас они рапортуют, что “морально и технически” готовы, а если наступит - будут рассказывать, что "что-то пошло не так".

ну прямо как в Украине, не так ли?
Cactus
 
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