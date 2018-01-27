Про це заявив перший віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович.
Дивися повний текст Російські банки готуються до відключення від SWIFT.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 20:31
Російські банки готуються до відключення від SWIFT
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російські банки готуються до відключення від SWIFT.
Додано: Вів 13 лют, 2018 20:49
Re: Російські банки готуються до відключення від SWIFT
Вангую, что будет как обычно. Сейчас они рапортуют, что “морально и технически” готовы, а если наступит - будут рассказывать, что "что-то пошло не так".
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:00
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