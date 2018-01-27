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Російські банки готуються
до відключення від SWIFT

Російські банки готуються до відключення від SWIFT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:31

Російські банки готуються до відключення від SWIFT

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив перший віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович.

Дивися повний текст Російські банки готуються до відключення від SWIFT.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:31

Та шо вы говорите!
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:49

Re: Російські банки готуються до відключення від SWIFT

Вангую, что будет как обычно. Сейчас они рапортуют, что “морально и технически” готовы, а если наступит - будут рассказывать, что "что-то пошло не так".
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:00

  Sommer написав:Вангую, что будет как обычно. Сейчас они рапортуют, что “морально и технически” готовы, а если наступит - будут рассказывать, что "что-то пошло не так".

ну прямо как в Украине, не так ли?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:10

Вообщето они уже приняли меры к тому чтобы вытеснить СВИФТ из внутрироссийских межбанковских расчетов и активно вводят альтернативные системы для зарубежных. Так что недаром сама коммерческая организация СВИФТ актвино сопротивлялась тому чтобы допускать даже возможность того что они Россию смогут отключить. Все так как они предполагали и вышло - на СВИФт свет клином не сошелся и репутация неполитизированной системы тут дорогого стоит.
vitali_kalinin
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