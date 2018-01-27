Про це заявив перший віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович.
Дивися повний текст Російські банки готуються до відключення від SWIFT.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 20:31
Російські банки готуються до відключення від SWIFT
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російські банки готуються до відключення від SWIFT.
Додано: Вів 13 лют, 2018 20:49
Re: Російські банки готуються до відключення від SWIFT
Вангую, что будет как обычно. Сейчас они рапортуют, что “морально и технически” готовы, а если наступит - будут рассказывать, что "что-то пошло не так".
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:00
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:10
Вообщето они уже приняли меры к тому чтобы вытеснить СВИФТ из внутрироссийских межбанковских расчетов и активно вводят альтернативные системы для зарубежных. Так что недаром сама коммерческая организация СВИФТ актвино сопротивлялась тому чтобы допускать даже возможность того что они Россию смогут отключить. Все так как они предполагали и вышло - на СВИФт свет клином не сошелся и репутация неполитизированной системы тут дорогого стоит.
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