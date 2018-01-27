Про це заявив перший віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович.
Дивися повний текст Російські банки готуються до відключення від SWIFT.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лют, 2018 20:31
Російські банки готуються до відключення від SWIFT
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російські банки готуються до відключення від SWIFT.
Додано: Вів 13 лют, 2018 20:49
Re: Російські банки готуються до відключення від SWIFT
Вангую, что будет как обычно. Сейчас они рапортуют, что “морально и технически” готовы, а если наступит - будут рассказывать, что "что-то пошло не так".
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:00
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:10
Вообщето они уже приняли меры к тому чтобы вытеснить СВИФТ из внутрироссийских межбанковских расчетов и активно вводят альтернативные системы для зарубежных. Так что недаром сама коммерческая организация СВИФТ актвино сопротивлялась тому чтобы допускать даже возможность того что они Россию смогут отключить. Все так как они предполагали и вышло - на СВИФт свет клином не сошелся и репутация неполитизированной системы тут дорогого стоит.
Додано: Вів 13 лют, 2018 23:44
Вот вы троллите, а лучше бы осознать, наконец, что они действительно готовы. По своему. Готовы к тому, что потеряют их клиенты, готовы к тому, что потеряют их акционеры, готовы к тому, что потеряют их сотрудники... Подобные "пустяки", как отключение SWIFT, там никого не остановят.
Уральский мужик готов к лишениям вследствие санкций за Крым, в котором он никогда не бывал и не побывает. Пенсионеры, на которых денег нет, но надо держаться, готовы быть спонсорами ЧМ по футболу. Спортсмены готовы пропустить ОИ за санкции против сборной (против страны, фактически) даже если сами не употребляли (или не попались). Продолжать можно бесконечно
Додано: Сер 14 лют, 2018 00:25
Советский союза развалился от куда меньшего давления извне. Не беря внимание отключение СВИФТ-а от которого все рухнет, намного менее ударопрочную росию ждут незавидные времена. И сибирских мужиков и даже пенсионеров может рвануть так что мало не покажется - всему свое время.
Додано: Сер 14 лют, 2018 00:52
СВИФТ не отключит - никто звер не захочет загонять в угол
vitali_kalinin
Это единственное во что не верю на пути к ужесточению санкций. Это хуже холодной войны 60-х. Для экономики РФ (тотально экспортно ориентированной) это коллапс, как бы зомбоящики не увещевали об обратном. Все понимают (все финансисты мира) что такое банковская гарантия, револьверный аккредитив или МТ103 или МТ 202. А теперь представьте что теперь через телетайп (многие ли 20-40 летние знают что это такое) передают шифрограммы, коды которых нужно учить с нуля. И пока какой нибудь швейцарский банк вспомнит что это такое (сначала должен согласится получать телетайпограммы, верифицировать коды для каждой операции), пройдет ни минуты, как сейчас, а сутки и недели (я не шучу - работал на дальнем востоке на такой связи в 80е годы). А бизнесу нужно ждать, когда таким образом аккредитив запустят и оплатит банк очередную порцию товара погруженного где нибудь в Новороссийске.
Вот, из за того что это очень серьезный удар -не думаю что Сша или кто-либо отважиться на этой шаг. Это как поставить медведя раком -так стоять он долго не будет и начнется не прогнозируемая рефлексия зверя. Тут мало инициаторам такого подхода не покажется.... нет-нет, точно не вооруженным путем, к этому нет ни сил у московского улуса и ни предпосылок -а просто закрутится к нулю вентиль газа в Ес и за недельку-две Европа перейдет на телетайпы вся как миленькая. Вот что значит либерастия по европейски. Американцы немного посокрушаются, типа "озабочены" и пойдут на попятную.
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:46
“морально и технически” готовы к возможному отключению от системы международных расчетов SWIFT. Как к этому можно быть готовым? Мне просто интересно как технически это можно решить?
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:57
Ясен перец, каким образом тогда бюргер будет за газ платить, да еще в Северный поток-2 бюргеры вкладываются. В Германии уже относительно большой процент избирателей против санкций, они уже и Альтернативу в парламент протащили, из-за этого сколько времени не могут толком правительство создать. А со Сфивтом, точнее с санкциями практически на весь экспорт-импорт из РФ, Меркель явно пролетает со свистом. А кто вместо доброй тетушки Меркель придет?
реклама
|