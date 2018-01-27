Російські банки готуються до відключення від SWIFT

Додано: Сер 14 лют, 2018 00:52

vitali_kalinin

Это единственное во что не верю на пути к ужесточению санкций. Это хуже холодной войны 60-х. Для экономики РФ (тотально экспортно ориентированной) это коллапс, как бы зомбоящики не увещевали об обратном. Все понимают (все финансисты мира) что такое банковская гарантия, револьверный аккредитив или МТ103 или МТ 202. А теперь представьте что теперь через телетайп (многие ли 20-40 летние знают что это такое) передают шифрограммы, коды которых нужно учить с нуля. И пока какой нибудь швейцарский банк вспомнит что это такое (сначала должен согласится получать телетайпограммы, верифицировать коды для каждой операции), пройдет ни минуты, как сейчас, а сутки и недели (я не шучу - работал на дальнем востоке на такой связи в 80е годы). А бизнесу нужно ждать, когда таким образом аккредитив запустят и оплатит банк очередную порцию товара погруженного где нибудь в Новороссийске.



Вот, из за того что это очень серьезный удар -не думаю что Сша или кто-либо отважиться на этой шаг. Это как поставить медведя раком -так стоять он долго не будет и начнется не прогнозируемая рефлексия зверя. Тут мало инициаторам такого подхода не покажется.... нет-нет, точно не вооруженным путем, к этому нет ни сил у московского улуса и ни предпосылок -а просто закрутится к нулю вентиль газа в Ес и за недельку-две Европа перейдет на телетайпы вся как миленькая. Вот что значит либерастия по европейски. Американцы немного посокрушаются, типа "озабочены" и пойдут на попятную.