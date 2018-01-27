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Російські банки готуються
до відключення від SWIFT

Російські банки готуються до відключення від SWIFT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 10:04

  Surfer написав:Советский союза развалился от куда меньшего давления извне. Не беря внимание отключение СВИФТ-а от которого все рухнет, намного менее ударопрочную росию ждут незавидные времена. И сибирских мужиков и даже пенсионеров может рвануть так что мало не покажется - всему свое время.


СССР развалился изнутри.

Как, собственно, и современная Россия развалится изнутри вследствие 'особого пути' и повального ПГМ, а не из-за каких-то там санкций.

Правда, на осколках впоследствии сформируется что-то ещё более дивное, непонятное и опасное
Detractoris
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