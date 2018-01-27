Російські банки готуються до відключення від SWIFT

Surfer написав:
Советский союза развалился от куда меньшего давления извне. Не беря внимание отключение СВИФТ-а от которого все рухнет, намного менее ударопрочную росию ждут незавидные времена. И сибирских мужиков и даже пенсионеров может рвануть так что мало не покажется - всему свое время.
СССР развалился изнутри.
Как, собственно, и современная Россия развалится изнутри вследствие 'особого пути' и повального ПГМ, а не из-за каких-то там санкций.
Правда, на осколках впоследствии сформируется что-то ещё более дивное, непонятное и опасное