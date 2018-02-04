Російські банки готуються до відключення від SWIFT

Detractoris написав:

pohl-elena написав: вы спросили, я вам ответила и накой мне сравнивать СССР и Россию, я сравниваю что при "бандите" моя мать получала пенсию 200 дол. а вот при дЭмократах 50, ну це явна перемога вы спросили, я вам ответила и накой мне сравнивать СССР и Россию, я сравниваю что при "бандите" моя мать получала пенсию 200 дол. а вот при дЭмократах 50, ну це явна перемога

А я с этим спорю - с тем, что уровень жизни упал в Украине? Нет, конечно.Правда об уменьшении пенсии с 200 долларов до 50 - это ваша придумка! По крайней мере в масштабе такого не произошло. В индивидуальном случае, может быть, конечно, хотя тоже верю с трудом.Реально, размер пенсии уменьшился со 150 долларов в 2013 до 100 долларов в 2017.Что тем не менее очень существенно, и за что "реформаторов" нужно подвергать самой жесткой критике!По части оценки ситуации в России комментарии будут? Я так понял, что нет. А говорил я о ней (и отвечая вам, замечу), поэтому ваш пыл оппонировать мне не совсем понятен