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Російські банки готуються
до відключення від SWIFT

Російські банки готуються до відключення від SWIFT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:54

  Detractoris написав:
  pohl-elena написав: вы спросили, я вам ответила и накой мне сравнивать СССР и Россию, я сравниваю что при "бандите" моя мать получала пенсию 200 дол. а вот при дЭмократах 50, ну це явна перемога

А я с этим спорю - с тем, что уровень жизни упал в Украине? Нет, конечно.

Правда об уменьшении пенсии с 200 долларов до 50 - это ваша придумка! По крайней мере в масштабе такого не произошло. В индивидуальном случае, может быть, конечно, хотя тоже верю с трудом.

Реально, размер пенсии уменьшился со 150 долларов в 2013 до 100 долларов в 2017.
Что тем не менее очень существенно, и за что "реформаторов" нужно подвергать самой жесткой критике!

По части оценки ситуации в России комментарии будут? Я так понял, что нет. А говорил я о ней (и отвечая вам, замечу), поэтому ваш пыл оппонировать мне не совсем понятен

у меня пенсия по инвалидности (1 группа) и у матери (по возрасту) - 1516 и 1542 грн соответственно (~ 59$). При панде было что-то около 1200-1300 (~ 155 $).
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:54

  nik1 написав:Что мы точно знаем, так это то что было. Период холодной войны 1947 - 1991 г.г. Испытание СССР ядерной бомбы 1949 г. Первый человек побывал в космосе (СССР) в 1961 г. СССР как КРУПНЫЙ поставщик газа в Европу сформировался к 1973 г.


Вот только рашка - если и тянет на СССР, то на СССР образца 80-х. Когда в угоду непонятным прожектам просирались миллиарды.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 17:20

  Sommer написав:
  pohl-elena написав:
  Detractoris написав:Что мы точно знаем, так это то что было. Период холодной войны 1947 - 1991 г.г. Испытание СССР ядерной бомбы 1949 г. Первый человек побывал в космосе (СССР) в 1961 г. СССР как КРУПНЫЙ поставщик газа в Европу сформировался к 1973 г. Улучшение отношений с США к 1991 г.- развал СССР. Я в большей степени ожидаю при отключении России от SWIFT ускоренного развития собственных систем, чем развала. Важно точное прогнозирование для подготовки Украиной соответствующих управленческих решений к своей выгоде, а не шапкозакидательство в контексте - "зрада-перемога"
Какое развитие каких собственных систем в России сегодня, вы о чем?

СССР преуспел в промышленности и космосе, культивируя науку, а современная Россия культивирует ПГМ. Вы посмотрите, что происходит с университетских образованием и в академиях наук. Там мужики в платьях заправляют!

Насчет Украины - тут не поспоришь, полностью согласен. У нас свои проблемы, и их не меньше

Вы спрашиваете " развитие каких собственных систем в России сегодня" отвечаю: внедрение платежной системы
"С 2016 года в России началось активное внедрение платежной системы Мир, которая поддерживает все виды карт, количество выпущенных карт на 1 января 2018 более 30 млн" Какие страны имеют собственные плат.системы: США,Европа, Китай, Япония и Россия. Для внедрения понадобилось 1 год. Выводы делайте сами


Выводы - рашка, как обычно, врет. :)

Потому что в Украине давно уже работает "собственная платежная система" НСМЭП. С 2003-го года.

и еще: Достигнуты договоренности о выпуске кобейджинговых карт платежной системы «Мир» с международной платежной системой American Express, с MasterCard, UnionPay, Japan Credit Bureau


А вот это явно говорит, что эта "собственная платежная система" - банальный ребрендинг. Только прячущийся за словом кобейджинг. :mrgreen:


Назовите страны в которых вы можете оплатить картой НСМЭП или вынуть деньги из банкомата. Ну если для вас кобейджинг это ребрендинг, тогда о чем с вами говорить. Информация к размышлению "Кобейджинговая карта — это совместная карта двух платежных систем. Банки могут эмитировать данный продукт как с чипом, так и с магнитной полосой. По своему устройству представляет собой обычную карту, отличием является то, что пользоваться ею можно в инфраструктурах обеих платежных систем."
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:32

  pohl-elena написав:Назовите страны в которых вы можете оплатить картой НСМЭП или вынуть деньги из банкомата.


А причем тут это, если разговор шел о собственных платежных системах? Или если рашку отключат от Свифта, то система "Мир" будет работать за рубежом? :mrgreen:

  pohl-elena написав:Ну если для вас кобейджинг это ребрендинг, тогда о чем с вами говорить. Информация к размышлению "Кобейджинговая карта — это совместная карта двух платежных систем. Банки могут эмитировать данный продукт как с чипом, так и с магнитной полосой. По своему устройству представляет собой обычную карту, отличием является то, что пользоваться ею можно в инфраструктурах обеих платежных систем."


Да. Это банальный ребрендинг - выпускается карта AmEx/Mastercard с нужным лого. Потому что иначе разработчикам системы "Мир" надо полностью повторять протоколы Амекса или Мастеркарда.

Ну, конечно, отрапортовать они об этом могут, обман для рашкинских чиновников дело привычное. :mrgreen: Но на самом деле все будет гораздо проще.
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