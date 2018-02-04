Російські банки готуються до відключення від SWIFT
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nik1 написав:Что мы точно знаем, так это то что было. Период холодной войны 1947 - 1991 г.г. Испытание СССР ядерной бомбы 1949 г. Первый человек побывал в космосе (СССР) в 1961 г. СССР как КРУПНЫЙ поставщик газа в Европу сформировался к 1973 г.
Вот только рашка - если и тянет на СССР, то на СССР образца 80-х. Когда в угоду непонятным прожектам просирались миллиарды.
Detractoris написав:Что мы точно знаем, так это то что было. Период холодной войны 1947 - 1991 г.г. Испытание СССР ядерной бомбы 1949 г. Первый человек побывал в космосе (СССР) в 1961 г. СССР как КРУПНЫЙ поставщик газа в Европу сформировался к 1973 г. Улучшение отношений с США к 1991 г.- развал СССР. Я в большей степени ожидаю при отключении России от SWIFT ускоренного развития собственных систем, чем развала. Важно точное прогнозирование для подготовки Украиной соответствующих управленческих решений к своей выгоде, а не шапкозакидательство в контексте - "зрада-перемога" Какое развитие каких собственных систем в России сегодня, вы о чем?
СССР преуспел в промышленности и космосе, культивируя науку, а современная Россия культивирует ПГМ. Вы посмотрите, что происходит с университетских образованием и в академиях наук. Там мужики в платьях заправляют!
Насчет Украины - тут не поспоришь, полностью согласен. У нас свои проблемы, и их не меньше
Вы спрашиваете " развитие каких собственных систем в России сегодня" отвечаю: внедрение платежной системы "С 2016 года в России началось активное внедрение платежной системы Мир, которая поддерживает все виды карт, количество выпущенных карт на 1 января 2018 более 30 млн" Какие страны имеют собственные плат.системы: США,Европа, Китай, Япония и Россия. Для внедрения понадобилось 1 год. Выводы делайте сами
Выводы - рашка, как обычно, врет.
Потому что в Украине давно уже работает "собственная платежная система" НСМЭП. С 2003-го года.
и еще: Достигнуты договоренности о выпуске кобейджинговых карт платежной системы «Мир» с международной платежной системой American Express, с MasterCard, UnionPay, Japan Credit Bureau
А вот это явно говорит, что эта "собственная платежная система" - банальный ребрендинг. Только прячущийся за словом кобейджинг.
Назовите страны в которых вы можете оплатить картой НСМЭП или вынуть деньги из банкомата. Ну если для вас кобейджинг это ребрендинг, тогда о чем с вами говорить. Информация к размышлению "Кобейджинговая карта — это совместная карта двух платежных систем. Банки могут эмитировать данный продукт как с чипом, так и с магнитной полосой. По своему устройству представляет собой обычную карту, отличием является то, что пользоваться ею можно в инфраструктурах обеих платежных систем."
pohl-elena написав:Назовите страны в которых вы можете оплатить картой НСМЭП или вынуть деньги из банкомата.
А причем тут это, если разговор шел о собственных платежных системах? Или если рашку отключат от Свифта, то система "Мир" будет работать за рубежом?
pohl-elena написав:Ну если для вас кобейджинг это ребрендинг, тогда о чем с вами говорить. Информация к размышлению "Кобейджинговая карта — это совместная карта двух платежных систем. Банки могут эмитировать данный продукт как с чипом, так и с магнитной полосой. По своему устройству представляет собой обычную карту, отличием является то, что пользоваться ею можно в инфраструктурах обеих платежных систем."
Да. Это банальный ребрендинг - выпускается карта AmEx/Mastercard с нужным лого. Потому что иначе разработчикам системы "Мир" надо полностью повторять протоколы Амекса или Мастеркарда.
Ну, конечно, отрапортовать они об этом могут, обман для рашкинских чиновников дело привычное. Но на самом деле все будет гораздо проще.