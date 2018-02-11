Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигікал
Дивися повний текст Українці наситилися безвізом з ЄС і стали менше виїжджати.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 21:32
Українці наситилися безвізом з ЄС і стали менше виїжджати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці наситилися безвізом з ЄС і стали менше виїжджати.
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:32
Эксперт такой эксперт.
А что, раньше в январе при -15 многие ездили по Европе?
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:51
Подозреваю, что фразу "украинцы насытились безвизом" придумали тупорылые редакторы этого сайта. Уровень "журналистики" тут за последние лет пять упал на порядок :(
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