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Українці наситилися безвізом
з ЄС і стали менше виїжджати

Українці наситилися безвізом з ЄС і стали менше виїжджати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:32

Українці наситилися безвізом з ЄС і стали менше виїжджати

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигікал

Дивися повний текст Українці наситилися безвізом з ЄС і стали менше виїжджати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:32

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А что, раньше в январе при -15 многие ездили по Европе?
arheops
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:51

Подозреваю, что фразу "украинцы насытились безвизом" придумали тупорылые редакторы этого сайта. Уровень "журналистики" тут за последние лет пять упал на порядок :(
Greenchik
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:22

скорее другое - просто повыезжали безвозвратно
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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