Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигікал
Дивися повний текст Українці наситилися безвізом з ЄС і стали менше виїжджати.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 21:32
Українці наситилися безвізом з ЄС і стали менше виїжджати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці наситилися безвізом з ЄС і стали менше виїжджати.
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:32
Эксперт такой эксперт.
А что, раньше в январе при -15 многие ездили по Европе?
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:51
Подозреваю, что фразу "украинцы насытились безвизом" придумали тупорылые редакторы этого сайта. Уровень "журналистики" тут за последние лет пять упал на порядок :(
Додано: Сер 14 лют, 2018 00:27
Додано: Сер 14 лют, 2018 05:37
Да вы батенька америку открыли! За посдедние пять лет журналистика в Украине впринципе исчезла. Сегодня вы герой, а завтра Савченко. А если нужно, то и в обратную сторлну. Были корумпированым депутатом Мосейчуком прославившимся на весь мир, а стали экспертом на ведущих каналах, дающим советы, как жить.
имхо
Додано: Сер 14 лют, 2018 07:58
Re: Українці наситилися безвізом з ЄС і стали менше виїжджат
Король голым оказался. Кум сегодня опять в Польшу поехал, на работу.
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:21
Ймовірно, що причиною є новий закон про ліміт на ввезення товарів з ЄС. Обмежили ліміт і збільшили термін перебування для безмитного ввозу. От човники і притихли.
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:35
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