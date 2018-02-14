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Українці наситилися безвізом
з ЄС і стали менше виїжджати

Українці наситилися безвізом з ЄС і стали менше виїжджати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:18

  Kanarej написав:Евро вырос.. и гривна упала. Куда ехать?


В Шепетовку можно. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:57

Вы такие прикольные... Обнищание, денег нет, гривна упала... Алё, на улице грязь, мрак, снег и холод. Нормальные люди это понимают и едут в Азию зимой. А эти истории про бедных... Увидите уровень поездок с поздней весны, когда будет смысл ехать в Европу.
argoravest
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 17:20

  argoravest написав:Вы такие прикольные... Обнищание, денег нет, гривна упала... Алё, на улице грязь, мрак, снег и холод. Нормальные люди это понимают и едут в Азию зимой. А эти истории про бедных... Увидите уровень поездок с поздней весны, когда будет смысл ехать в Европу.


А иначе не получится "экспертам" зраду нагнетать.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:21

Да и сбить хоть немного ажиотаж на паспорта
Миша-клиент
 
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