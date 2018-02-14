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Українці наситилися безвізом з ЄС і стали менше виїжджати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2018 15:57
Вы такие прикольные... Обнищание, денег нет, гривна упала... Алё, на улице грязь, мрак, снег и холод. Нормальные люди это понимают и едут в Азию зимой. А эти истории про бедных... Увидите уровень поездок с поздней весны, когда будет смысл ехать в Европу.
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argoravest
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Додано: Сер 14 лют, 2018 17:20
argoravest написав:
Вы такие прикольные... Обнищание, денег нет, гривна упала... Алё, на улице грязь, мрак, снег и холод. Нормальные люди это понимают и едут в Азию зимой. А эти истории про бедных... Увидите уровень поездок с поздней весны, когда будет смысл ехать в Европу.
А иначе не получится "экспертам" зраду нагнетать.
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Sommer
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Додано: Сер 14 лют, 2018 21:21
Да и сбить хоть немного ажиотаж на паспорта
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