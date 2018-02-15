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Українці наситилися безвізом
з ЄС і стали менше виїжджати

Українці наситилися безвізом з ЄС і стали менше виїжджати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 16:57

  Вкладчик1234 написав:
  vetka написав:Подождите, какие услуги еще сверху 400 грн нужно оплатить? 400 грн вы платите за то, что не караулите время в электронной очереди в полночь и потом не ждёте две недели, так как запись на две недели вперёд. А в любой день пришли в Документ и в течение пары часов подали документы, именно этот сервис стоит 400 грн. За что ещё платить сверху?

1. Страховочка
2. Срочность
3. За перечисление денег

Какая страховка? За перечисление деньги, вопрос к банку. За срочность вы и в дмсу тоже оплатите.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:02

  Вкладчик1234 написав:
  Тракторист написав:вы же сами себе противоречите - почему я не мог вложится в 985 грн. при цене услуги 957.32грн?

Потому что Вы сказали "со всеми услугами". Например только одна добровольно-принудительная страховка стоит ещё 400грн сверху к этим минимальным 957.32грн

От страховки можно отказаться, ее никто не навязывает.

На прошлой неделе стоимость была 992 грн. Это с комиссией банка, но без страховки. Получение паспорта через 3-4 месяца.

Если со страховкой, то с комиссией банка 1305 грн.
В день дают 70 талонов в Запорожье.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:08

  vetka написав:Какая страховка?

В самом Документе не все знают. Просто заряжают её в квитанцию на оплату, молча. Отказаться можно, но нужно "обосновать".
Договор страхования я не видел. Возможно его даже не выдают

  vetka написав:За перечисление деньги, вопрос к банку. За срочность вы и в дмсу тоже оплатите.

Так это всё оплачивается отдельно. А Тракторист сказал, что ВСЁ ему стоило 985грн
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:16

  Вкладчик1234 написав:
  vetka написав:Какая страховка?

В самом Документе не все знают. Просто заряжают её в квитанцию на оплату, молча. Отказаться можно, но нужно "обосновать".
Договор страхования я не видел. Возможно его даже не выдают

  vetka написав:За перечисление деньги, вопрос к банку. За срочность вы и в дмсу тоже оплатите.

Так это всё оплачивается отдельно. А Тракторист сказал, что ВСЁ ему стоило 985грн

Ого, ну такое нововведение наверное недавно, я о таком не слышала. Обнаглели в конец уже.
vetka
 
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