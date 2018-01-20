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Львів придбає у
Берліні 30 трамваїв

Львів придбає у Берліні 30 трамваїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:39

Львів придбає у Берліні 30 трамваїв

Пропонуємо до обговорення:
Влада Львова планує закупити в Берліні 30 старих трамваїв "Татра" вартістю 800 тисяч євро.

Дивися повний текст Львів придбає у Берліні 30 трамваїв.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:39

Ага, только вот во Львове уже арестовывают коммунальные автобусы Электрон за не оплату. Конечно заказать новые трамваи у Электрона теперь не получиться.. приветь старье с ЕС. Ну а тем кто даст кредиты сразу стоит думать про суды и адвокатов по их возвращению...Каждый трамвай выйдет по 27 000 евро..
Джон
 
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