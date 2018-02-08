Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром".
Дивися повний текст З травня у Білорусі почнуть виробляти електромобілі.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 22:24
З травня у Білорусі почнуть виробляти електромобілі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З травня у Білорусі почнуть виробляти електромобілі.
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:24
очень симптоматично то, шо китайы предпочли беларусов, но не Украину. ))
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Вів 13 лют, 2018 23:10
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