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З травня у Білорусі почнуть
виробляти електромобілі

З травня у Білорусі почнуть виробляти електромобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:24

З травня у Білорусі почнуть виробляти електромобілі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром".

Дивися повний текст З травня у Білорусі почнуть виробляти електромобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:24

очень симптоматично то, шо китайы предпочли беларусов, но не Украину. ))
РОШЕН
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swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 23:10

Zotye E200EV - это не автомобиль, а электротабуретка.
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Наш простаивающий АвтоЗаЗ мог бы вполне освоить выпуск так и не пошедшей в серию индийской Reva NXG, имеющей гораздо более симпатичный дизайн:

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warlamp
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 23:37

Тут то же китайские ватты? главный вопрос - цена...
civ
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 10:17

  swan forever написав:очень симптоматично то, шо китайы предпочли беларусов, но не Украину. ))
Просто сам царь Белоруссии, после покупки Теслы, загорелся идеей об электромобилях. Это его новое хобби.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:00

Электроавтобусы Украина делает, электротранспорта - тоже, почему же электромобили не делаем? Мож потому что просто не разрешают? Это же приведет к росту экономики....а Украину разрушить надо
jumperjam
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