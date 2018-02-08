З травня у Білорусі почнуть виробляти електромобілі
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Додано: Вів 13 лют, 2018 22:24
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром".
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З травня у Білорусі почнуть виробляти електромобілі
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R2
Робот новин
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Додано: Вів 13 лют, 2018 22:24
очень симптоматично то, шо китайы предпочли беларусов, но не Украину. ))
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Додано: Вів 13 лют, 2018 23:10
Zotye E200EV - это не автомобиль, а электротабуретка.
Наш простаивающий АвтоЗаЗ мог бы вполне освоить выпуск так и не пошедшей в серию индийской Reva NXG, имеющей гораздо более симпатичный дизайн:
warlamp
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Додано: Вів 13 лют, 2018 23:37
Тут то же китайские ватты? главный вопрос - цена...
civ
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Додано: Сер 14 лют, 2018 10:17
swan forever написав:
очень симптоматично то, шо китайы предпочли беларусов, но не Украину. ))
Просто сам царь Белоруссии, после покупки Теслы, загорелся идеей об электромобилях. Это его новое хобби.
Подолянин
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Додано: Чет 15 лют, 2018 09:00
Электроавтобусы Украина делает, электротранспорта - тоже, почему же электромобили не делаем? Мож потому что просто не разрешают? Это же приведет к росту экономики....а Украину разрушить надо
jumperjam
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