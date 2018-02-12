RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Ісландії майнінг біткойнів
може призвести до нестачі...

В Ісландії майнінг біткойнів може призвести до нестачі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 23:26

В Ісландії майнінг біткойнів може призвести до нестачі...

Пропонуємо до обговорення:
Майнінг біткойнів в Ісландії увійшов у стадію експоненціального зростання, і на цю діяльність йде все більше і більше енергетичних ресурсів країни, заявив директор з розвитку бізнесу місцевої енергетичної компанії Hitaveita Sudurnesja Йоханн Сноррі Сігурбергссон.

Дивися повний текст В Ісландії майнінг біткойнів може призвести до нестачі електрики.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80071
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 23:26

Ну как же никакой пользы, а налоги за электричество, налоги на оборудование, а повышение покупательской способности населения, потом на заработанные деньги покупается товар, с которого платятся налоги при продаже...
civ
 
Повідомлень: 1414
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 23:33

Так пусть введут правильные расценки на электроэнергию для промышленных потребителей. Своей промышленности, кроме 3 алюминиевых плавилок, там всё равно нет. Не как сейчас, когда для промышленности расценки вдвое ниже населения, а наоборот.

P.S. По секрету, украинские тарифы для предприятий по 1 классу напряжения даже ниже исландских, но желающие открыть майнинговый бизнес в очередь не выстраиваются.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 441
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Авіаційний сектор потенційно може приносити 65 млрд грн 1, 2
R2 » Пон 12 лют, 2018 08:48
13 527
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 19:40
max_us_ua
На спалюванні сміття Україна може економити 1 млрд кубів...
R2 » Пон 12 лют, 2018 17:09
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 17:09
Cactus
Майнінг в світі і Україні — найкращі країни за версією...
R2 » Пон 12 лют, 2018 04:00
2 78
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 08:24
Mutabor
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4238)
14.02.2018 02:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.