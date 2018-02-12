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В Ісландії майнінг біткойнів може призвести до нестачі...
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Додано: Вів 13 лют, 2018 23:26
Пропонуємо до обговорення:
Майнінг біткойнів в Ісландії увійшов у стадію експоненціального зростання, і на цю діяльність йде все більше і більше енергетичних ресурсів країни, заявив директор з розвитку бізнесу місцевої енергетичної компанії Hitaveita Sudurnesja Йоханн Сноррі Сігурбергссон.
Дивися повний текст В Ісландії майнінг біткойнів може призвести до нестачі електрики
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R2
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Додано: Вів 13 лют, 2018 23:26
Ну как же никакой пользы, а налоги за электричество, налоги на оборудование, а повышение покупательской способности населения, потом на заработанные деньги покупается товар, с которого платятся налоги при продаже...
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civ
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Додано: Вів 13 лют, 2018 23:33
Так пусть введут правильные расценки на электроэнергию для промышленных потребителей. Своей промышленности, кроме 3 алюминиевых плавилок, там всё равно нет. Не как сейчас, когда для промышленности расценки вдвое ниже населения, а наоборот.
P.S. По секрету, украинские тарифы для предприятий по 1 классу напряжения даже ниже исландских, но желающие открыть майнинговый бизнес в очередь не выстраиваются.
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phantom_systems
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