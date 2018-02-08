Гроші з пилу в буквальному сенсі цього слова навчилися робити на Херсонському механічному заводі.
Дивися повний текст У Херсоні навчилися робити гроші з пилу.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 07:51
У Херсоні навчилися робити гроші з пилу
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Дивися повний текст У Херсоні навчилися робити гроші з пилу.
Додано: Сер 14 лют, 2018 07:51
Брикетирование угольного шлама в ссср никто не помнит? А я почти каждый год у бабули такие брикетики несколько тон ведрами переносил. Гораздо лучше чем обычный каменный уголь, и вроде дешевле тогда был.
Додано: Сер 14 лют, 2018 08:50
Воу, воу, палехче. Не обламывайте перемоху.
В Европу через жony!
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