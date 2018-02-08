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У Херсоні навчилися
робити гроші з пилу

У Херсоні навчилися робити гроші з пилу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 07:51

У Херсоні навчилися робити гроші з пилу

Пропонуємо до обговорення:
Гроші з пилу в буквальному сенсі цього слова навчилися робити на Херсонському механічному заводі.

Дивися повний текст У Херсоні навчилися робити гроші з пилу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 07:51

Брикетирование угольного шлама в ссср никто не помнит? А я почти каждый год у бабули такие брикетики несколько тон ведрами переносил. Гораздо лучше чем обычный каменный уголь, и вроде дешевле тогда был.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 08:50

  p_a_l написав:Брикетирование угольного шлама в ссср никто не помнит?


Воу, воу, палехче. Не обламывайте перемоху.
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summacut
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