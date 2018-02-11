Подібний висновок був зроблений на підставі технічного аналізу графіка вартості криптовалюти.
Дивися повний текст Біткойн може "впасти" в 2 рази. Чому найбільший банківський холдинг США пророчить йому рекордний обвал.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 08:11
Біткойн може "впасти" в 2 рази. Чому найбільший...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Біткойн може "впасти" в 2 рази. Чому найбільший банківський холдинг США пророчить йому рекордний обвал.
Додано: Сер 14 лют, 2018 08:20
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