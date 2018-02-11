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Біткойн може "впасти"
в 2 рази. Чому найбільший...

Біткойн може "впасти" в 2 рази. Чому найбільший...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 08:11

Біткойн може "впасти" в 2 рази. Чому найбільший...

Пропонуємо до обговорення:
Подібний висновок був зроблений на підставі технічного аналізу графіка вартості криптовалюти.

Дивися повний текст Біткойн може "впасти" в 2 рази. Чому найбільший банківський холдинг США пророчить йому рекордний обвал.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 08:11

Что, что то пошло не так? Или ресурс лохов заканчивается?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 08:20

  p_a_l написав:Что, что то пошло не так? Или ресурс лохов заканчивается?

не мамонты
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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