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Експерт про "Турецький потік": мета Путіна - позбавити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:10
Пропонуємо до обговорення:
Проектна потужність першої черги обхідного газопроводу становить 15,75 мільярда кубометрів, що трохи менше обсягу українського транзиту в Туреччину - 16,6 мільярда кубометрів.
Дивися повний текст Експерт про "Турецький потік": мета Путіна - позбавити Україну статусу транзитної держави
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Додано: Сер 14 лют, 2018 09:10
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