Про це повідомив економіст Володимир Компанієць в Facebook.
Дивися повний текст Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 09:34
Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів
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Дивися повний текст Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів.
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:34
По пенсиям - скоро будет еще хуже: пенсию не получит целое поколение, которое 25 лет независимости работало на торговцев на рынках, без оформления.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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