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Україна потрапила у десятку
найгірших країн для пенсіонерів

Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:34

Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив економіст Володимир Компанієць в Facebook.

Дивися повний текст Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:34

По пенсиям - скоро будет еще хуже: пенсию не получит целое поколение, которое 25 лет независимости работало на торговцев на рынках, без оформления.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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