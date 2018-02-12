Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів
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Moimir написав:Жизнь в СССР доказывает, что людям многого и не нужно - люди были уверены а завтрашнем дне и собственно были счастливы. Да полуголые, да полубосые, но доверяющие власти и уверенные в завтрашнем дне.
Где же еще таких дураков набрать? Кончились все...
Ну вы же, судя по постам, нынешней власти доверяете, в завтрашнем дне уверены..
denis9262 написав:ssnet, Киев, это не вся Украина, я живу в небольшом городке Запорожской обл., так у нас с 7 заводов, остался 0, дорог 0, построек 0, населения 30%. А сравнивать застройки не надо, век был другой, и хрущевки бесплатно раздавали, а не как сейчас, за бешеные бабки.
Еще один сказочник. Дорог у него 0. Ты еще скажи, что интернет отключили, пишешь голубиной почтой.
8 млн. - 0,087 млн. = 7,913 млн. не утративших украинское гражданство.
7,913 млн. пенсионеров-граждан Украины живущих в других странах и получающих пенсию от той страны??? А если не получают, то за счет чего они живут? За счет своих детей? Значит к этим 7,913 млн. надо прибавить еще столько же, как минимум. Т.е. выехало из Украины на ПМЖ не менее 15,8 млн?!!!
А может выехали из Украины только пенсионеры, а их дети остались здесь и регулярно высылают своим родителям деньги?
Moimir написав:Жизнь в СССР доказывает, что людям многого и не нужно - люди были уверены а завтрашнем дне и собственно были счастливы. Да полуголые, да полубосые, но доверяющие власти и уверенные в завтрашнем дне.
Где же еще таких дураков набрать? Кончились все...
Ну вы же, судя по постам, нынешней власти доверяете, в завтрашнем дне уверены..
да , уверен. а понятия "доверять власти" у меня нет. Я от нее никак не завишу. я не совок , который надеется на "дядю-барина из исполкома".
8 млн. - 0,087 млн. = 7,913 млн. не утративших украинское гражданство.
7,913 млн. пенсионеров-граждан Украины живущих в других странах и получающих пенсию от той страны??? А если не получают, то за счет чего они живут? За счет своих детей? Значит к этим 7,913 млн. надо прибавить еще столько же, как минимум. Т.е. выехало из Украины на ПМЖ не менее 15,8 млн?!!!
А может выехали из Украины только пенсионеры, а их дети остались здесь и регулярно высылают своим родителям деньги?