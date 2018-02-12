Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів

Додано: Сер 14 лют, 2018 21:37

yarg написав: так разница между 43 и 35 - это и есть пенсионеры , которые уехали за границу доживать. так разница между 43 и 35 - это и есть пенсионеры , которые уехали за границу доживать.

31 липня 2017

За 12 років було припинено громадянство 87,3 тис. українців

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За наявною з 2005 року в МЗС інформацією, було припинено громадянство України 87 376 осіб:

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43-35=88 миллионов пенсионеров выехали за границу!А теперь читаем:8 млн. - 0,087 млн. = 7,913 млн. не утративших украинское гражданство.7,913 млн. пенсионеров-граждан Украины живущих в других странах и получающих пенсию от той страны??? А если не получают, то за счет чего они живут? За счет своих детей? Значит к этим 7,913 млн. надо прибавить еще столько же, как минимум. Т.е. выехало из Украины на ПМЖ не менее 15,8 млн?!!!А может выехали из Украины только пенсионеры, а их дети остались здесь и регулярно высылают своим родителям деньги?Пишите еще. Вас так интересно читать!