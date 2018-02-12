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Україна потрапила у десятку
найгірших країн для пенсіонерів

Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:59

  Moimir написав:
  ruvex написав: На счет полуголых, полубосых я бы поспорил, но лучше сравнить с тем, что сейчас одеты в вонючий секонд и не гнушаются даже покупать там нижнее белье. Прогресс на лицо.

СССР был разным, он был мегакрут в 70х, но был СССР 31-33хгодов и СССР 46-47хгодов


мегакрут ? вы наверное не жили в ссср .
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:08

yarg Это вы из СССР только очереди запомнили, вот только тогда в мусорках никто не рылся...
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:21

  yarg написав:
  Moimir написав:Жизнь в СССР доказывает, что людям многого и не нужно - люди были уверены а завтрашнем дне и собственно были счастливы. Да полуголые, да полубосые, но доверяющие власти и уверенные в завтрашнем дне.

Где же еще таких дураков набрать? Кончились все...

:D
Ну вы же, судя по постам, нынешней власти доверяете, в завтрашнем дне уверены..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:21

  denis9262 написав:ssnet, Киев, это не вся Украина, я живу в небольшом городке Запорожской обл., так у нас с 7 заводов, остался 0, дорог 0, построек 0, населения 30%.
А сравнивать застройки не надо, век был другой, и хрущевки бесплатно раздавали, а не как сейчас, за бешеные бабки.


Еще один сказочник. Дорог у него 0. :mrgreen: Ты еще скажи, что интернет отключили, пишешь голубиной почтой.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:22

  Radon написав:yarg Это вы из СССР только очереди запомнили, вот только тогда в мусорках никто не рылся...


Ну естественно, народ был нищим, в мусорки ничего ценного не выбрасывали.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:37

Re: Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіоне

  yarg написав:так разница между 43 и 35 - это и есть пенсионеры , которые уехали за границу доживать.

43-35=8
8 миллионов пенсионеров выехали за границу!

А теперь читаем:
31 липня 2017
За 12 років було припинено громадянство 87,3 тис. українців
...
За наявною з 2005 року в МЗС інформацією, було припинено громадянство України 87 376 осіб:
...

https://ukranews.com/ua/news/510921-za- ... -ukrainciv

8 млн. - 0,087 млн. = 7,913 млн. не утративших украинское гражданство.

7,913 млн. пенсионеров-граждан Украины живущих в других странах и получающих пенсию от той страны??? А если не получают, то за счет чего они живут? За счет своих детей? Значит к этим 7,913 млн. надо прибавить еще столько же, как минимум. Т.е. выехало из Украины на ПМЖ не менее 15,8 млн?!!!

А может выехали из Украины только пенсионеры, а их дети остались здесь и регулярно высылают своим родителям деньги?

Пишите еще. Вас так интересно читать!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:51

  Radon написав:yarg Это вы из СССР только очереди запомнили, вот только тогда в мусорках никто не рылся...


да. тогда умирали от голода. миллионами.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:55

  fokus написав:
  yarg написав:
  Moimir написав:Жизнь в СССР доказывает, что людям многого и не нужно - люди были уверены а завтрашнем дне и собственно были счастливы. Да полуголые, да полубосые, но доверяющие власти и уверенные в завтрашнем дне.

Где же еще таких дураков набрать? Кончились все...

:D
Ну вы же, судя по постам, нынешней власти доверяете, в завтрашнем дне уверены..


да , уверен. а понятия "доверять власти" у меня нет. Я от нее никак не завишу. я не совок , который надеется на "дядю-барина из исполкома".
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:56

  yanyura написав:
  yarg написав:так разница между 43 и 35 - это и есть пенсионеры , которые уехали за границу доживать.

43-35=8
8 миллионов пенсионеров выехали за границу!

А теперь читаем:
31 липня 2017
За 12 років було припинено громадянство 87,3 тис. українців
...
За наявною з 2005 року в МЗС інформацією, було припинено громадянство України 87 376 осіб:
...

https://ukranews.com/ua/news/510921-za- ... -ukrainciv

8 млн. - 0,087 млн. = 7,913 млн. не утративших украинское гражданство.

7,913 млн. пенсионеров-граждан Украины живущих в других странах и получающих пенсию от той страны??? А если не получают, то за счет чего они живут? За счет своих детей? Значит к этим 7,913 млн. надо прибавить еще столько же, как минимум. Т.е. выехало из Украины на ПМЖ не менее 15,8 млн?!!!

А может выехали из Украины только пенсионеры, а их дети остались здесь и регулярно высылают своим родителям деньги?

Пишите еще. Вас так интересно читать!


читайте. вам полезно.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 22:12

  yarg написав: да. тогда умирали от голода. миллионами.

Когда тогда умирали млн от голода?
Moimir
 
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  #<1 ... 5678>
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