Шанси вкладників заробити на депозитах тануть — максимальна прибутковість вкладів продовжує знижуватися
Дивися повний текст Депозити в банках. Вже майже безкоштовно.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 09:42
Депозити в банках. Вже майже безкоштовно
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депозити в банках. Вже майже безкоштовно.
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