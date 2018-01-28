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Депозити в банках. Вже майже безкоштовно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:42
Пропонуємо до обговорення:
Шанси вкладників заробити на депозитах тануть — максимальна прибутковість вкладів продовжує знижуватися
Дивися повний текст Депозити в банках. Вже майже безкоштовно
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Додано: Сер 14 лют, 2018 09:42
Как можно заработать на гривневом депозите?
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vladimir_kustkov
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