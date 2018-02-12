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В Україні тепер можна
розлучатися через Facebook

В Україні тепер можна розлучатися через Facebook
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:59

В Україні тепер можна розлучатися через Facebook

Пропонуємо до обговорення:
Щороку в Україні через суд розривається близько 100 тис. шлюбів. Щоб якось полегшити цей малоприємний процес, Адвокатське об'єднання Juscutum запустило у Facebook спеціальну програму-бота, яка подає судові позови і запрошує до суду. 24 січня 2018 року український суд вже ухвалив перше рішення про розірвання шлюбу, де подав позов SudoBot.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:59

"Робот попросит предоставить некоторые данные о себе и второго супруга" предоставить роботу супруга?
hodkonem36
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