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В Україні тепер можна розлучатися через Facebook
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:59
Пропонуємо до обговорення:
Щороку в Україні через суд розривається близько 100 тис. шлюбів. Щоб якось полегшити цей малоприємний процес, Адвокатське об'єднання Juscutum запустило у Facebook спеціальну програму-бота, яка подає судові позови і запрошує до суду. 24 січня 2018 року український суд вже ухвалив перше рішення про розірвання шлюбу, де подав позов SudoBot.
Дивися повний текст В Україні тепер можна розлучатися через Facebook
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Додано: Сер 14 лют, 2018 09:59
"Робот попросит предоставить некоторые данные о себе и второго супруга" предоставить роботу супруга?
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