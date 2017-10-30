|
|
Роботів навчили абстрактно мислити і планувати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2018 10:03
Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Університету Брауна і Массачусетського технологічного інституту розробили метод, що допомагає роботам планувати багатоступінчасті завдання на основі абстрактних уявлень про навколишній світ.
Дивися повний текст Роботів навчили абстрактно мислити і планувати
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80079
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 14 лют, 2018 10:03
сюжеты фантастических фильмов реализуются с жуткой скоростью. не могу сказать что рад такому пути и скорости. не созрело человечество еще...
-
r_skrypnik
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 23.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|332
|
|
|1
|148
|
|
|2
|253
|
реклама