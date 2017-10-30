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Роботів навчили абстрактно
мислити і планувати

Роботів навчили абстрактно мислити і планувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 10:03

Роботів навчили абстрактно мислити і планувати

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Університету Брауна і Массачусетського технологічного інституту розробили метод, що допомагає роботам планувати багатоступінчасті завдання на основі абстрактних уявлень про навколишній світ.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 10:03

сюжеты фантастических фильмов реализуются с жуткой скоростью. не могу сказать что рад такому пути и скорости. не созрело человечество еще...
r_skrypnik
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