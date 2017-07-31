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Британським поліцейським
видадуть портативні...

Британським поліцейським видадуть портативні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 10:14

Британським поліцейським видадуть портативні...

Пропонуємо до обговорення:
При виявленні збігу система відправляє поліцейським всю інформацію на підозрюваного, пише alphr.

Дивися повний текст Британським поліцейським видадуть портативні дактилоскопічні датчики.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 10:14

Так может и документы тогда не нужны?
hodkonem36
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