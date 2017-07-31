При виявленні збігу система відправляє поліцейським всю інформацію на підозрюваного, пише alphr.
Дивися повний текст Британським поліцейським видадуть портативні дактилоскопічні датчики.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 10:14
Британським поліцейським видадуть портативні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Британським поліцейським видадуть портативні дактилоскопічні датчики.
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