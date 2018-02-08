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Британський банк випустив
облігації під заставу гривні

Британський банк випустив облігації під заставу гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 10:23

Британський банк випустив облігації під заставу гривні

Пропонуємо до обговорення:
Цінні папери емітовані на загальну суму 530 млн грн.

Дивися повний текст Британський банк випустив облігації під заставу гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 10:23

Лох не мамонт он не вымрет.
vitali_kalinin
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