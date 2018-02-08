Цінні папери емітовані на загальну суму 530 млн грн.
Дивися повний текст Британський банк випустив облігації під заставу гривні.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 10:23
Британський банк випустив облігації під заставу гривні
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Дивися повний текст Британський банк випустив облігації під заставу гривні.
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