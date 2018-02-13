У січні 2018 року гривневі депозити фізичних осіб скоротилися в платоспроможних банках на 1,846 мільярда гривень або 0,8%.
Дивися повний текст Українці забрали майже 2 мільярди гривень з банків у січні.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 10:29
Українці забрали майже 2 мільярди гривень з банків у січні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці забрали майже 2 мільярди гривень з банків у січні.
Додано: Сер 14 лют, 2018 10:29
..ну с учетом того, что в январе "праздничные столы" средней семье обходились грн в 2000...3000 в среднем, помножив на 1..1.5 млн домохозяств, + подарки и т.п. - то ЧТО здесь удивительного?!...
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