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Українці забрали майже 2
мільярди гривень з банків у січні

Українці забрали майже 2 мільярди гривень з банків у січні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 10:29

Українці забрали майже 2 мільярди гривень з банків у січні

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2018 року гривневі депозити фізичних осіб скоротилися в платоспроможних банках на 1,846 мільярда гривень або 0,8%.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 10:29

..ну с учетом того, что в январе "праздничные столы" средней семье обходились грн в 2000...3000 в среднем, помножив на 1..1.5 млн домохозяств, + подарки и т.п. - то ЧТО здесь удивительного?!...
maestro71
 
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