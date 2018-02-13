Чому українці не хочуть легально працювати - думка експертів
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civ написав:Проблема в государстве, работай не работай легально, а пенсию все равно нормальную не заработаешь. Она обесценится...
А откуда взятся пенсии , если половина работает нелегально ? Пенсия не падает с неба. Она платится с отчислений работающих .
Пенсия платится со всех налогов, а не только из отчислений на зарплату. Кто у нас самые большие плательщики налогов в стране? https://index.minfin.com.ua/budget/income/ Для них не существенно, белая зарплата или серая (хотя налог на ЗП тоже немаленький вес имеет в общем объеме собираемых налогов). Производство - основу достатка - необходимо подымать и развивать. Да и растаскивается бюджет по черному.
Поэтому, если даже все начнут работать в белую, нынешняя ситуация с пенсиями не сильно изменится.
Faceless написав:Изменится, и значительно. И сам дефицит ПФ снизится в разы
"Такой уровень зарплат" и получается из-за того, что огромная часть экономики (и зарплат в тени. А высокие пенсии сами по себе не возникнут.
Посмотри структуру бюджета. "Огромная часть экономики в тени" - где? Производство стоит. А то что работает, например с/х, и наполняет бюджет. Зарплаты теневые не сильно от белых отличаются и налоги с минималки уже все платят. Разве что у IT-ков зарплаты поприличнее (поймали бога за бороду, только вот надолго ли). Кстати, всех IT-ков с праздником.