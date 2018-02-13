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Чому українці не хочуть легально
працювати - думка експертів

Чому українці не хочуть легально працювати - думка експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 12:05

Чому українці не хочуть легально працювати - думка експертів

Пропонуємо до обговорення:
Центри зайнятості не можуть закрити вакансії великих виробництв і фіксують високу плинність кадрів.

Дивися повний текст Чому українці не хочуть легально працювати - думка експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 12:05

Проблема в государстве, работай не работай легально, а пенсию все равно нормальную не заработаешь. Она обесценится...
civ
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 13:24

  civ написав:Проблема в государстве, работай не работай легально, а пенсию все равно нормальную не заработаешь. Она обесценится...


А откуда взятся пенсии , если половина работает нелегально ? Пенсия не падает с неба. Она платится с отчислений работающих .
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 13:49

Если сам Президент работает с офшорными счетами, чтобы не платить налоги Украине, что можно говорить о тех кто копейки считает?
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:02

  yarg написав:
  civ написав:Проблема в государстве, работай не работай легально, а пенсию все равно нормальную не заработаешь. Она обесценится...


А откуда взятся пенсии , если половина работает нелегально ? Пенсия не падает с неба. Она платится с отчислений работающих .


Пенсия платится со всех налогов, а не только из отчислений на зарплату. Кто у нас самые большие плательщики налогов в стране? https://index.minfin.com.ua/budget/income/ Для них не существенно, белая зарплата или серая (хотя налог на ЗП тоже немаленький вес имеет в общем объеме собираемых налогов). Производство - основу достатка - необходимо подымать и развивать. Да и растаскивается бюджет по черному.

Поэтому, если даже все начнут работать в белую, нынешняя ситуация с пенсиями не сильно изменится.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:06

Re: Чому українці не хочуть легально працювати - думка експе

  Кузя написав:Пенсия платится со всех налогов, а не только из отчислений на зарплату.

"Со всех налогов" - только часть, составляющая дефицит ПФ (увы, выросшая до половины всех расходов).
А так источник средств для ПФ - ЕСВ с зарплаты.

Потому ОЧЕНЬ существенно, белая ЗП или нет. В том числе сам расчет пенсии опирается на сумму белой ЗП, с которой платился ЕСВ (что логично и справедливо).
  Кузя написав:Поэтому, если даже все начнут работать в белую, нынешняя ситуация с пенсиями не сильно изменится.

Изменится, и значительно. И сам дефицит ПФ снизится в разы
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:12

  Faceless написав:
  Кузя написав:Пенсия платится со всех налогов, а не только из отчислений на зарплату.

"Со всех налогов" - только часть, составляющая дефицит ПФ (увы, выросшая до половины всех расходов).
А так источник средств для ПФ - ЕСВ с зарплаты.

Потому ОЧЕНЬ существенно, белая ЗП или нет. В том числе сам расчет пенсии опирается на сумму белой ЗП, с которой платился ЕСВ (что логично и справедливо).
  Кузя написав:Поэтому, если даже все начнут работать в белую, нынешняя ситуация с пенсиями не сильно изменится.

Изменится, и значительно. И сам дефицит ПФ снизится в разы


При таком уровне зарплат (150-200$) и почти неработающей промышленности здорово не хорошую пенсию не рассчитывай. :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:13

  Кузя написав:
  Faceless написав:
  Кузя написав:Пенсия платится со всех налогов, а не только из отчислений на зарплату.

"Со всех налогов" - только часть, составляющая дефицит ПФ (увы, выросшая до половины всех расходов).
А так источник средств для ПФ - ЕСВ с зарплаты.

Потому ОЧЕНЬ существенно, белая ЗП или нет. В том числе сам расчет пенсии опирается на сумму белой ЗП, с которой платился ЕСВ (что логично и справедливо).
  Кузя написав:Поэтому, если даже все начнут работать в белую, нынешняя ситуация с пенсиями не сильно изменится.

Изменится, и значительно. И сам дефицит ПФ снизится в разы


При таком уровне зарплат (150-200$) и почти неработающей промышленности здорово не хорошую пенсию не рассчитывай. :)

"Такой уровень зарплат" и получается из-за того, что огромная часть экономики (и зарплат в тени.
А высокие пенсии сами по себе не возникнут.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:27

  Faceless написав:Изменится, и значительно. И сам дефицит ПФ снизится в разы

"Такой уровень зарплат" и получается из-за того, что огромная часть экономики (и зарплат в тени.
А высокие пенсии сами по себе не возникнут.


Посмотри структуру бюджета.
"Огромная часть экономики в тени" - где? Производство стоит. А то что работает, например с/х, и наполняет бюджет.
Зарплаты теневые не сильно от белых отличаются и налоги с минималки уже все платят. Разве что у IT-ков зарплаты поприличнее (поймали бога за бороду, только вот надолго ли).
Кстати, всех IT-ков с праздником. :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:35

Ничо не понял. Значит нелегальные производства предлагают 12-14 а "иностранные" 5-6 на монотонной работе с жесткими условиями. И они не могут понять почему?
dima482
 
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