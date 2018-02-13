Чому українці не хочуть легально працювати - думка експертів
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budivelnik написав:Це ж треба так маскуватись під розумного 1 Ви надали пруф з якого видно що підприємців на загальній і спрощеній системі - 1,65 млн Я написав підприємців/підприємств приблизно 2 млн 2 Голослівно заявляти що якщо айтішників 60 000 то в третій групі більше 100 000 - може тільки повний неадекват Звідки випливає що а - всі айтішники на 3 групі б - в третій групі більше 100 000 ?
При цьому Я не стверджував ніде що на 100% правий і пропонував вам привести свої цифри У вас цифр не має, мої вам не подобаються - але ж це не говорить про те що ви праві.
приведіть доказ того що ви написали в свому першому дописі а саме : що на першій групі 300К на другій 200К на третіій 100К всі інші (1,4мл) на загальній системі
інакще ви брехун!
Я не збираюсь особисто вам нічого доводити. Якщо вам щось не подобається - доведіть зворотне А те що ви примітивне хамло - так хто вам лікар? Тим більше після вашої тупої заявки що на 3-тій групі працювати найвигідніше А я з цифрами в попередньому повідомленні довів що на другій. І що ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik написав:Я не збираюсь особисто вам нічого доводити. Якщо вам щось не подобається - доведіть зворотне А те що ви примітивне хамло - так хто вам лікар? Тим більше після вашої тупої заявки що на 3-тій групі працювати найвигідніше А я з цифрами в попередньому повідомленні довів що на другій. І що
ви брехун, ви брехали раніше і продовжуєте це робити, хоча ви раніще брехали, а тепер ви перейшли до економічних питань.
ага програмісти такі дурні що працююсь на 3 групі, будівельника не спитали гиги
1,6 мільйона чоловік на загальній системі оподаткуваня ви хоч знаєте скильки повинен платити ЄСВ загальнисистемник?
budivelnik написав:Я не збираюсь особисто вам нічого доводити. Якщо вам щось не подобається - доведіть зворотне А те що ви примітивне хамло - так хто вам лікар? Тим більше після вашої тупої заявки що на 3-тій групі працювати найвигідніше А я з цифрами в попередньому повідомленні довів що на другій. І що
ви брехун, ви брехали раніше і продовжуєте це робити, хоча ви раніще брехали, а тепер ви перейшли до економічних питань. ага програмісти такі дурні що працююсь на 3 групі, будівельника не спитали гиги 1,6 мільйона чоловік на загальній системі оподаткуваня ви хоч знаєте скильки повинен платити ЄСВ загальнисистемник?
На дурні запитання бувають тільки дурні відповіді, але приходиться на це йти з метою зменшення кількості дурнів 1 Я вже 20 років на загальній системі оподаткування , за 2017 рік сплатив 212000 грн різного роду податків/державних зборів 2 Моя дружина вже 14 років на Єдиному податку на 2 групі 3 Найменше податкове навантаження на єдиноподатників 2-ої групи 4 Не зважаючи на те , що найменше податкове навантаження у 2-ої групи , частина підприємців яка хоче надавати свої послуги іншим підприємствам/підприємцям працюючим на загальній системі - змушена працювати на третій групі , бо тільки тоді , отримувачі їх товарів/послуг можуть віднести оплату за ці товари/послуги на свої затрати
Так що хто неадекват і хамло , а хто знає про що говорить- залишимо на розсуд інших.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
4e4ensxe написав:ага програмісти такі дурні що працююсь на 3 групі, будівельника не спитали гиги
Програмісти просто не можуть працювати на другій групі. Інакше, ніхто не проміняв би 744.60 грн/місяць на 5% від доходу. При доході в 50 тис. грн в місяць - це більше 20 тис. грн в рік переплати.
budivelnik написав:Якщо людина працює на 3-ії групі і вийде на 1,5 млн обороту то річна сплата податків буде становити - 45000-75000 грн Якщо ж на такий оборот вийде людина на другій групі то вона сплатить 18000 грн/рік
(744.6+819.06)*12 = 18763.92 грн - для другої групи все правильно. А от для третьої - 1 500 000*0.05 + 819.06*12 = 84 828.72 грн