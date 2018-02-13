Чому українці не хочуть легально працювати - думка експертів
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4e4ensxe написав:податок на землю сплачує підприєтмво що не отримує дохід
Як все запущено 1 Основна маса підприємств сплачує орендну плату - тобто це плата за користування ресурсом, така сама як і плата за електрику чи щось інше. 2 Якщо у підприємства є земля у власності і воно не веде економічної діяльності - то тоді воно або а - продає свою земельку по частинкам щоб сплатити податок б - банкротує
4e4ensxe написав:сам вчись брехло
платні дописувачі Ви хоч навчіться не палитись А то один по 5 своїх двоабзацних повідомлень під ніком дейтройт пише, тепер як я розумію той самий але вже під іншим ніком зі мною сперичається і знову 5 двоабзацних на одне моє... Вам що зайнятись нічим?-йдіть краще теоретичну базу підтягніть щоб при дурками на моєму фоні не виглядати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik написав:1 На жаль в мене відсутня машина часу і я не можу свої поради відправити цій бабусі(і мільйонам інших) в 1991 рік 2 На жаль економічні процеси інерційні, тому те що робили бабусі/дідусі в 1970-2004 - вони разом з нами пожинають сьогодні 3 Якщо хтось почне притримуватись моїх порад сьогодні ( а я почав їх виконувати в 1997 році) - то через 20 років він зможе увійти в 5% найбагатших мешканців України , але при цьому на жаль не зможе змінити вчорашні погані рішення які приймали тоді бабусі/дідусі виконуючи вказівки прокремлівського керівництва тодішньої України
Вы опять пытаетесь манипулировать! Бабушка живет здесь! сейчас! в наше с вами время! Вам не нужна машина времени чтобы ответить-вам нечего ответить. Вы росли и мечтали торговать китайскими трусами в переходе и состоялись в этом (возможно), а кто то видел себя в науке...и, сори, не может торговать трусами в переходе. Люди разные! Задача государства- создавать условия для развития и жизни разных! людей - и с руками и без рук, зрячих и не зрячих. Рабиновч при советах сидел в тюрьме, там небыло место таким людям, но он легко нашел себя в Штатах. Наши люди не боятся работы, и этому подтверждение млны работающих за пределами страны сегодня и млны челночников 20 лет назад благодаря которым эта страна не развалилась. Уж проверьте, в ущерб себе и без ваших "порад" люди жить не будут.
budivelnik написав:1 На жаль в мене відсутня машина часу і я не можу свої поради відправити цій бабусі(і мільйонам інших) в 1991 рік 2 На жаль економічні процеси інерційні, тому те що робили бабусі/дідусі в 1970-2004 - вони разом з нами пожинають сьогодні 3 Якщо хтось почне притримуватись моїх порад сьогодні ( а я почав їх виконувати в 1997 році) - то через 20 років він зможе увійти в 5% найбагатших мешканців України , але при цьому на жаль не зможе змінити вчорашні погані рішення які приймали тоді бабусі/дідусі виконуючи вказівки прокремлівського керівництва тодішньої України
Вы опять пытаетесь манипулировать! Бабушка живет здесь! сейчас! в наше с вами время! Вам не нужна машина времени чтобы ответить-вам нечего ответить. Вы росли и мечтали торговать китайскими трусами в переходе и состоялись в этом (возможно), а кто то видел себя в науке...и, сори, не может торговать трусами в переходе. Люди разные! Задача государства- создавать условия для развития и жизни разных! людей - и с руками и без рук, зрячих и не зрячих. Рабиновч при советах сидел в тюрьме, там небыло место таким людям, но он легко нашел себя в Штатах. Наши люди не боятся работы, и этому подтверждение млны работающих за пределами страны сегодня и млны челночников 20 лет назад благодаря которым эта страна не развалилась. Уж проверьте, в ущерб себе и без ваших "порад" люди жить не будут.
Дурень як чогось не знає - то обовязково збреше. 1 Я бувший спортсмен , дойшовший за 10 років занять спортом до рівня збірної на той час республіки 2 Я бувший військовий 6 років відслуживший в армії і писавший рапорти в Афганістан , звільнився з ЗС СРСР в 1990 році 3 Я бувший зам генерального одного з концернів , який по людськи так і не запрацював 4 Я підприємець з 20 річним стажем.... 5 За кордоном у вигляді човника я був 5 чи 6 разів
Тому всі ці побрехеньки про мрії торгувати шкарпетками-залиште для платячих вам москаликів При цьому Весь світ давно зрозумів- нічого більш ефективного від приватної ініціативи ще ніхто не придумав , ніякий совок з його комунізмом чи диктатор з його тиранією не в стані протистояти приватній ініціативі. Приватна ініціатива може бути різною Може виражатись в способах ефективнішого прибирання територій для двірника і тоді цей двірник заробляє в рази більше просто виконуючи більший обєм робіт Може виражатись в більш ефективних бізнес-процесах, чи зменшенні кількості нероб на підприємстві....
А те що мільони після розвалу совка , повірили невігласам і з допомогою московських грошей від газу(і під патронатом московських керуючих) спробували в Україні побудувати осколок совка - це проблема цих мільйонів.за яку вони сьогодні й розплачуються Головне щоб наступники чітко зрозуміли корінь проблеми і памятали Швидко тільки кролики народжуються....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik написав:З Вашої точки зору тому, що я був зам генерального З моєї точки зору тому, що спробували відкусити більше ніж змогли проковтнути....
"Приватна ініціатива" не помогла? Собственно это то главное, что я и пытался вам донести. В "Приватна ініціатива" роль государства решающая! Голый энтузиазм он такой... идейный. Можно на идейном энтузиазме покататься некоторое время, но не с такой частотой же. Винить вас в неудачах вашего предприятия даже мысли небыло, розовые очки не ношу, в людей верю, этому государству- нет
budivelnik написав:З Вашої точки зору тому, що я був зам генерального З моєї точки зору тому, що спробували відкусити більше ніж змогли проковтнути....
"Приватна ініціатива" не помогла? Собственно это то главное, что я и пытался вам донести. В "Приватна ініціатива" роль государства решающая! Голый энтузиазм он такой... идейный. Можно на идейном энтузиазме покататься некоторое время, но не с такой частотой же. Винить вас в неудачах вашего предприятия даже мысли небыло, розовые очки не ношу, в людей верю, этому государству- нет
Приватна ініціатива не тотожне поняття до 100% успіху... Я починав як мінімум 10 різних тем з різним як фінансовим наповненням так і кінцевим результатом. З цих 10 тем - 7 згоріли , я два рази на протязі тривалого періоду (кожен з яких був більше року) реально не мав на їжу вдосталь...Але при цьому чогось добився. Тому 1 Чим більше хочеш досягнути - тим більше ризикуєш і тим більше працюєш 2 Є галузі з мінімальним ризиком , але й віддача від праці в цих галузях - також далека від максимального результату 3 Щорічне збільшення своїх доходів на +5% до розміру інфляції - доступне кожному і без ризику. 4 Я не знаю країн , в яких би ВВП ріс більше ніж на +5% до інфляції на протязі тривалих періодів більших 10-15 років.
Таким чином Щоб зросло середнє благополуччя по країні на +5% - треба жити в країні лідері по зростанню Щоб зросло на +5% благополуччя кожної окремої родини - достатньо не бути диванним фантазером і просто хотіти покращити своє життя.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення