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Чому українці не хочуть легально
працювати - думка експертів

Чому українці не хочуть легально працювати - думка експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:27

  4e4ensxe написав:податок на землю сплачує підприєтмво що не отримує дохід
Як все запущено
1 Основна маса підприємств сплачує орендну плату - тобто це плата за користування ресурсом, така сама як і плата за електрику чи щось інше.
2 Якщо у підприємства є земля у власності і воно не веде економічної діяльності - то тоді воно або
а - продає свою земельку по частинкам щоб сплатити податок
б - банкротує


  4e4ensxe написав:сам вчись брехло
платні дописувачі
Ви хоч навчіться не палитись
А то один по 5 своїх двоабзацних повідомлень під ніком дейтройт пише, тепер як я розумію той самий але вже під іншим ніком зі мною сперичається і знову 5 двоабзацних на одне моє...
Вам що зайнятись нічим?-йдіть краще теоретичну базу підтягніть щоб при дурками на моєму фоні не виглядати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:39

budivelnik

не пишіть дурню
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:08

  budivelnik написав:1 На жаль в мене відсутня машина часу і я не можу свої поради відправити цій бабусі(і мільйонам інших) в 1991 рік 2 На жаль економічні процеси інерційні, тому те що робили бабусі/дідусі в 1970-2004 - вони разом з нами пожинають сьогодні 3 Якщо хтось почне притримуватись моїх порад сьогодні ( а я почав їх виконувати в 1997 році) - то через 20 років він зможе увійти в 5% найбагатших мешканців України , але при цьому на жаль не зможе змінити вчорашні погані рішення які приймали тоді бабусі/дідусі виконуючи вказівки прокремлівського керівництва тодішньої України

Вы опять пытаетесь манипулировать! Бабушка живет здесь! сейчас! в наше с вами время! Вам не нужна машина времени чтобы ответить-вам нечего ответить. Вы росли и мечтали торговать китайскими трусами в переходе и состоялись в этом (возможно), а кто то видел себя в науке...и, сори, не может торговать трусами в переходе. Люди разные! Задача государства- создавать условия для развития и жизни разных! людей - и с руками и без рук, зрячих и не зрячих. Рабиновч при советах сидел в тюрьме, там небыло место таким людям, но он легко нашел себя в Штатах. Наши люди не боятся работы, и этому подтверждение млны работающих за пределами страны сегодня и млны челночников 20 лет назад благодаря которым эта страна не развалилась. Уж проверьте, в ущерб себе и без ваших "порад" люди жить не будут.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:24

  Moimir написав:
  budivelnik написав:1 На жаль в мене відсутня машина часу і я не можу свої поради відправити цій бабусі(і мільйонам інших) в 1991 рік 2 На жаль економічні процеси інерційні, тому те що робили бабусі/дідусі в 1970-2004 - вони разом з нами пожинають сьогодні 3 Якщо хтось почне притримуватись моїх порад сьогодні ( а я почав їх виконувати в 1997 році) - то через 20 років він зможе увійти в 5% найбагатших мешканців України , але при цьому на жаль не зможе змінити вчорашні погані рішення які приймали тоді бабусі/дідусі виконуючи вказівки прокремлівського керівництва тодішньої України

Вы опять пытаетесь манипулировать! Бабушка живет здесь! сейчас! в наше с вами время! Вам не нужна машина времени чтобы ответить-вам нечего ответить. Вы росли и мечтали торговать китайскими трусами в переходе и состоялись в этом (возможно), а кто то видел себя в науке...и, сори, не может торговать трусами в переходе. Люди разные! Задача государства- создавать условия для развития и жизни разных! людей - и с руками и без рук, зрячих и не зрячих. Рабиновч при советах сидел в тюрьме, там небыло место таким людям, но он легко нашел себя в Штатах. Наши люди не боятся работы, и этому подтверждение млны работающих за пределами страны сегодня и млны челночников 20 лет назад благодаря которым эта страна не развалилась. Уж проверьте, в ущерб себе и без ваших "порад" люди жить не будут.
Дурень як чогось не знає - то обовязково збреше.
1 Я бувший спортсмен , дойшовший за 10 років занять спортом до рівня збірної на той час республіки
2 Я бувший військовий 6 років відслуживший в армії і писавший рапорти в Афганістан , звільнився з ЗС СРСР в 1990 році
3 Я бувший зам генерального одного з концернів , який по людськи так і не запрацював
4 Я підприємець з 20 річним стажем....
5 За кордоном у вигляді човника я був 5 чи 6 разів

Тому всі ці побрехеньки про мрії торгувати шкарпетками-залиште для платячих вам москаликів
При цьому
Весь світ давно зрозумів- нічого більш ефективного від приватної ініціативи ще ніхто не придумав , ніякий совок з його комунізмом чи диктатор з його тиранією не в стані протистояти приватній ініціативі.
Приватна ініціатива може бути різною
Може виражатись в способах ефективнішого прибирання територій для двірника і тоді цей двірник заробляє в рази більше просто виконуючи більший обєм робіт
Може виражатись в більш ефективних бізнес-процесах, чи зменшенні кількості нероб на підприємстві....

А те що мільони після розвалу совка , повірили невігласам і з допомогою московських грошей від газу(і під патронатом московських керуючих) спробували в Україні побудувати осколок совка - це проблема цих мільйонів.за яку вони сьогодні й розплачуються
Головне щоб наступники чітко зрозуміли корінь проблеми і памятали
Швидко тільки кролики народжуються....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 19:08

Budivelnik, а чому концерн по людськи так i не запрпцював?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 19:23

  Moimir написав:Budivelnik, а чому концерн по людськи так i не запрпцював?
З Вашої точки зору тому, що я був зам генерального :D
З моєї точки зору тому, що спробували відкусити більше ніж змогли проковтнути....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:04

  budivelnik написав:З Вашої точки зору тому, що я був зам генерального З моєї точки зору тому, що спробували відкусити більше ніж змогли проковтнути....

"Приватна ініціатива" не помогла? Собственно это то главное, что я и пытался вам донести. В "Приватна ініціатива" роль государства решающая! Голый энтузиазм он такой... идейный. Можно на идейном энтузиазме покататься некоторое время, но не с такой частотой же. Винить вас в неудачах вашего предприятия даже мысли небыло, розовые очки не ношу, в людей верю, этому государству- нет
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:28

  Moimir написав:
  budivelnik написав:З Вашої точки зору тому, що я був зам генерального З моєї точки зору тому, що спробували відкусити більше ніж змогли проковтнути....
"Приватна ініціатива" не помогла? Собственно это то главное, что я и пытался вам донести. В "Приватна ініціатива" роль государства решающая! Голый энтузиазм он такой... идейный. Можно на идейном энтузиазме покататься некоторое время, но не с такой частотой же. Винить вас в неудачах вашего предприятия даже мысли небыло, розовые очки не ношу, в людей верю, этому государству- нет
Приватна ініціатива не тотожне поняття до 100% успіху...
Я починав як мінімум 10 різних тем з різним як фінансовим наповненням так і кінцевим результатом.
З цих 10 тем - 7 згоріли , я два рази на протязі тривалого періоду (кожен з яких був більше року) реально не мав на їжу вдосталь...Але при цьому чогось добився.
Тому
1 Чим більше хочеш досягнути - тим більше ризикуєш і тим більше працюєш
2 Є галузі з мінімальним ризиком , але й віддача від праці в цих галузях - також далека від максимального результату
3 Щорічне збільшення своїх доходів на +5% до розміру інфляції - доступне кожному і без ризику.
4 Я не знаю країн , в яких би ВВП ріс більше ніж на +5% до інфляції на протязі тривалих періодів більших 10-15 років.

Таким чином
Щоб зросло середнє благополуччя по країні на +5% - треба жити в країні лідері по зростанню
Щоб зросло на +5% благополуччя кожної окремої родини - достатньо не бути диванним фантазером і просто хотіти покращити своє життя.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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