Чому українці не хочуть легально працювати - думка експертів

Додано: Чет 15 лют, 2018 18:24

Moimir написав: budivelnik написав: 1 На жаль в мене відсутня машина часу і я не можу свої поради відправити цій бабусі(і мільйонам інших) в 1991 рік 2 На жаль економічні процеси інерційні, тому те що робили бабусі/дідусі в 1970-2004 - вони разом з нами пожинають сьогодні 3 Якщо хтось почне притримуватись моїх порад сьогодні ( а я почав їх виконувати в 1997 році) - то через 20 років він зможе увійти в 5% найбагатших мешканців України , але при цьому на жаль не зможе змінити вчорашні погані рішення які приймали тоді бабусі/дідусі виконуючи вказівки прокремлівського керівництва тодішньої України 1 На жаль в мене відсутня машина часу і я не можу свої поради відправити цій бабусі(і мільйонам інших) в 1991 рік 2 На жаль економічні процеси інерційні, тому те що робили бабусі/дідусі в 1970-2004 - вони разом з нами пожинають сьогодні 3 Якщо хтось почне притримуватись моїх порад сьогодні ( а я почав їх виконувати в 1997 році) - то через 20 років він зможе увійти в 5% найбагатших мешканців України , але при цьому на жаль не зможе змінити вчорашні погані рішення які приймали тоді бабусі/дідусі виконуючи вказівки прокремлівського керівництва тодішньої України

Вы опять пытаетесь манипулировать! Бабушка живет здесь! сейчас! в наше с вами время! Вам не нужна машина времени чтобы ответить-вам нечего ответить. Вы росли и мечтали торговать китайскими трусами в переходе и состоялись в этом (возможно), а кто то видел себя в науке...и, сори, не может торговать трусами в переходе. Люди разные! Задача государства- создавать условия для развития и жизни разных! людей - и с руками и без рук, зрячих и не зрячих. Рабиновч при советах сидел в тюрьме, там небыло место таким людям, но он легко нашел себя в Штатах. Наши люди не боятся работы, и этому подтверждение млны работающих за пределами страны сегодня и млны челночников 20 лет назад благодаря которым эта страна не развалилась. Уж проверьте, в ущерб себе и без ваших "порад" люди жить не будут. Вы опять пытаетесь манипулировать! Бабушка живет здесь! сейчас! в наше с вами время! Вам не нужна машина времени чтобы ответить-вам нечего ответить. Вы росли и мечтали торговать китайскими трусами в переходе и состоялись в этом (возможно), а кто то видел себя в науке...и, сори, не может торговать трусами в переходе. Люди разные! Задача государства- создавать условия для развития и жизни разных! людей - и с руками и без рук, зрячих и не зрячих. Рабиновч при советах сидел в тюрьме, там небыло место таким людям, но он легко нашел себя в Штатах. Наши люди не боятся работы, и этому подтверждение млны работающих за пределами страны сегодня и млны челночников 20 лет назад благодаря которым эта страна не развалилась. Уж проверьте, в ущерб себе и без ваших "порад" люди жить не будут.

Дурень як чогось не знає - то обовязково збреше.1 Я бувший спортсмен , дойшовший за 10 років занять спортом до рівня збірної на той час республіки2 Я бувший військовий 6 років відслуживший в армії і писавший рапорти в Афганістан , звільнився з ЗС СРСР в 1990 році3 Я бувший зам генерального одного з концернів , який по людськи так і не запрацював4 Я підприємець з 20 річним стажем....5 За кордоном у вигляді човника я був 5 чи 6 разівТому всі ці побрехеньки про мрії торгувати шкарпетками-залиште для платячих вам москаликівПри цьомуВесь світ давно зрозумів- нічого більш ефективного від приватної ініціативи ще ніхто не придумав , ніякий совок з його комунізмом чи диктатор з його тиранією не в стані протистояти приватній ініціативі.Приватна ініціатива може бути різноюМоже виражатись в способах ефективнішого прибирання територій для двірника і тоді цей двірник заробляє в рази більше просто виконуючи більший обєм робітМоже виражатись в більш ефективних бізнес-процесах, чи зменшенні кількості нероб на підприємстві....А те що мільони після розвалу совка , повірили невігласам і з допомогою московських грошей від газу(і під патронатом московських керуючих) спробували в Україні побудувати осколок совка - це проблема цих мільйонів.за яку вони сьогодні й розплачуютьсяГоловне щоб наступники чітко зрозуміли корінь проблеми і памяталиШвидко тільки кролики народжуються....