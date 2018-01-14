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Brexit обійдеться італійським
виноробам в 52 млн євро втрат

Brexit обійдеться італійським виноробам в 52 млн євро втрат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 13:16

Brexit обійдеться італійським виноробам в 52 млн євро втрат

Пропонуємо до обговорення:
Вихід Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit) може мати величезний негативний вплив на європейську виноробну промисловість. Зокрема, італійські винороби можуть втратити 52 млн євро.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 13:16

Везите в Украину :)
anton_gms
 
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