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У міжнародних поїздах
"Укрзалізниці" може з'явитися...

У міжнародних поїздах "Укрзалізниці" може з'явитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 13:19

У міжнародних поїздах "Укрзалізниці" може з'явитися...

Пропонуємо до обговорення:
Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" розглядає можливість впровадження послуги Duty Free на швидкісних міжнародних поїздах.

Дивися повний текст У міжнародних поїздах "Укрзалізниці" може з'явитися послуга Duty Free.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 13:19

Шикарная идея. Если при путешествии авиатранспортом ты улетаешь, а магазин Duty Free остается, то здесь все наоборот. Ты едешь...и магазинчик едет с тобой)))
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:44

не знаю как Duty Free, но сначала стоило бы потравить тараканов, которых я недавно обнаружил в скоростных поездах (((
r_skrypnik
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