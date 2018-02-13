Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" розглядає можливість впровадження послуги Duty Free на швидкісних міжнародних поїздах.
Дивися повний текст У міжнародних поїздах "Укрзалізниці" може з'явитися послуга Duty Free.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2018 13:19
У міжнародних поїздах "Укрзалізниці" може з'явитися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У міжнародних поїздах "Укрзалізниці" може з'явитися послуга Duty Free.
Додано: Сер 14 лют, 2018 13:19
Шикарная идея. Если при путешествии авиатранспортом ты улетаешь, а магазин Duty Free остается, то здесь все наоборот. Ты едешь...и магазинчик едет с тобой)))
Додано: Сер 14 лют, 2018 14:44
не знаю как Duty Free, но сначала стоило бы потравить тараканов, которых я недавно обнаружил в скоростных поездах (((
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|