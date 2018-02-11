Про це він сказав на засіданні уряду.
Дивися повний текст Гройсман очікує зростання ВВП за підсумками 2017 понад 2%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2018 13:58
Гройсман очікує зростання ВВП за підсумками 2017 понад 2%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман очікує зростання ВВП за підсумками 2017 понад 2%.
Додано: Сер 14 лют, 2018 13:58
Это значит, что вы них. не делаете, пан Гройсман. И причины для этого три - не хотите, не умеете и не можете. В разы обвалить то, что и так на ладан дышало, а теперь рапортовать про рост от низкой базы в 2%, в рамках статпогрешности и приписной держстатистики. Это даже не юмор, а преступление. Вас назначили на такую должность, а вы них не делаете полезного.
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|