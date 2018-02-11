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Гройсман очікує зростання ВВП
за підсумками 2017 понад 2%

Гройсман очікує зростання ВВП за підсумками 2017 понад 2%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 13:58

Гройсман очікує зростання ВВП за підсумками 2017 понад 2%

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав на засіданні уряду.

Дивися повний текст Гройсман очікує зростання ВВП за підсумками 2017 понад 2%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 13:58

Это значит, что вы них. не делаете, пан Гройсман. И причины для этого три - не хотите, не умеете и не можете. В разы обвалить то, что и так на ладан дышало, а теперь рапортовать про рост от низкой базы в 2%, в рамках статпогрешности и приписной держстатистики. Это даже не юмор, а преступление. Вас назначили на такую должность, а вы них не делаете полезного.
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:05

Когда будет новость про гройсмэна в макдональдсе?
Всё IMHO
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