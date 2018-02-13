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"Приват" витратив на
консультантів в рази більше, ніж...

"Приват" витратив на консультантів в рази більше, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:02

"Приват" витратив на консультантів в рази більше, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Так, лише за грудень "Приват" заплатив консультантам 170,6 млн грн.

Дивися повний текст "Приват" витратив на консультантів в рази більше, ніж інші банки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:02

всем известно, что "консультационные услуги" - обычное прикрытие для отмыва и обнала...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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