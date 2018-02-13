Так, лише за грудень "Приват" заплатив консультантам 170,6 млн грн.
Дивися повний текст "Приват" витратив на консультантів в рази більше, ніж інші банки.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 14:02
"Приват" витратив на консультантів в рази більше, ніж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Приват" витратив на консультантів в рази більше, ніж інші банки.
Додано: Сер 14 лют, 2018 14:02
всем известно, что "консультационные услуги" - обычное прикрытие для отмыва и обнала...
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