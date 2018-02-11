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Гройсман оголосив "наступ"
на міжнародні ринки

Гройсман оголосив "наступ" на міжнародні ринки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:20

Гройсман оголосив "наступ" на міжнародні ринки

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Дивися повний текст Гройсман оголосив "наступ" на міжнародні ринки.
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