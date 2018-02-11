Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.
Дивися повний текст Гройсман оголосив "наступ" на міжнародні ринки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2018 14:20
Гройсман оголосив "наступ" на міжнародні ринки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман оголосив "наступ" на міжнародні ринки.
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems, warlamp і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|