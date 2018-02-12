Прем'єр-міністр відзначив вплив інфляції на доходи.
Дивися повний текст В уряді розповіли, як зросли зарплати в Україні.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 14:40
В уряді розповіли, як зросли зарплати в Україні
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Дивися повний текст В уряді розповіли, як зросли зарплати в Україні.
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