RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді розповіли, як
зросли зарплати в Україні

В уряді розповіли, як зросли зарплати в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:40

В уряді розповіли, як зросли зарплати в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр відзначив вплив інфляції на доходи.

Дивися повний текст В уряді розповіли, як зросли зарплати в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80088
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 14:40

https://www.youtube.com/watch?v=IYtVFNhDdVo
romiks2009
 
Повідомлень: 277
З нами з: 07.11.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems, warlamp і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні створять штаби, які контролюватимуть стягнення...
R2 » Вів 13 лют, 2018 19:10
4 135
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 13:08
RomanTik
Один з найбільших мобільних операторів в Україні вирішив... 1, 2
R2 » Пон 12 лют, 2018 20:14
16 2225
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 10:42
doit_shareit
В Україні тепер можна розлучатися через Facebook
R2 » Сер 14 лют, 2018 09:59
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 09:59
hodkonem36
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.