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Син Януковича заробив $1 млрд на боргу України перед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2018 15:06
Пропонуємо до обговорення:
За словами екс-депутата Держдуми, сім'я Януковича отримала значну фінансову суму за купівлю єврооблігацій.
Дивися повний текст Син Януковича заробив $1 млрд на боргу України перед Росією - екс-депутат Держдуми
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R2
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Додано: Сер 14 лют, 2018 15:06
очередные фантазии воспалённого разума...
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Тракторист
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Додано: Сер 14 лют, 2018 15:09
Тракторист написав:
очередные фантазии воспалённого разума...
Они значительно больше на газовом контракте получили.
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laa1999
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Додано: Сер 14 лют, 2018 16:04
Везде эти щекотливые вопросы решает Сурков ....
А ведь правда.
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anton_gms
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