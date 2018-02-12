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Син Януковича заробив $1 млрд
на боргу України перед...

Син Януковича заробив $1 млрд на боргу України перед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:06

Син Януковича заробив $1 млрд на боргу України перед...

Пропонуємо до обговорення:
За словами екс-депутата Держдуми, сім'я Януковича отримала значну фінансову суму за купівлю єврооблігацій.

Дивися повний текст Син Януковича заробив $1 млрд на боргу України перед Росією - екс-депутат Держдуми.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:06

очередные фантазии воспалённого разума...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:09

  Тракторист написав:очередные фантазии воспалённого разума...

Они значительно больше на газовом контракте получили.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:04

Везде эти щекотливые вопросы решает Сурков ....
А ведь правда.
anton_gms
 
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