ПроКредит Банк — унікальна для вітчизняного ринку...

Додано: Сер 14 лют, 2018 15:25

Он уже как 5-й год готовится на выход и всё никак не выйдет)))

«Я друг униженных и бедных,

Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.