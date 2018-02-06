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ПроКредит Банк — унікальна
для вітчизняного ринку...

ПроКредит Банк — унікальна для вітчизняного ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:10

ПроКредит Банк — унікальна для вітчизняного ринку...

Пропонуємо до обговорення:
“ПроКредит Банк” вирішив переорієнтуватися на роботу із більш великим бізнесом.

Дивися повний текст ПроКредит Банк — унікальна для вітчизняного ринку фінансова установа.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:10

учитывая сокращение своего присутвствия в регионах создаётся впечатление что ПроКредит готовиться на выход...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:25

Он уже как 5-й год готовится на выход и всё никак не выйдет)))
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:31

  Тракторист написав:учитывая сокращение своего присутвствия в регионах создаётся впечатление что ПроКредит готовиться на выход...

Позняк метаться все полимеры уже ... Да и деньги то чиновные кто их там считает.
vitali_kalinin
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