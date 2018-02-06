“ПроКредит Банк” вирішив переорієнтуватися на роботу із більш великим бізнесом.
Дивися повний текст ПроКредит Банк — унікальна для вітчизняного ринку фінансова установа.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2018 15:10
ПроКредит Банк — унікальна для вітчизняного ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПроКредит Банк — унікальна для вітчизняного ринку фінансова установа.
Додано: Сер 14 лют, 2018 15:10
учитывая сокращение своего присутвствия в регионах создаётся впечатление что ПроКредит готовиться на выход...
Додано: Сер 14 лют, 2018 15:25
Он уже как 5-й год готовится на выход и всё никак не выйдет)))
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Сер 14 лют, 2018 15:31
реклама
|