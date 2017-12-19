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Стало відомо, як банки працюватимуть на свята в 2018
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2018 15:12
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк оприлюднив графік роботи банків у період свят протягом 2018 року.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 15:12
График на 2018г к 14 февраля ))) Планирование, чо.
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nikitash
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