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Стало відомо, як банки
працюватимуть на свята в 2018

Стало відомо, як банки працюватимуть на свята в 2018
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:12

Стало відомо, як банки працюватимуть на свята в 2018

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк оприлюднив графік роботи банків у період свят протягом 2018 року.

Дивися повний текст Стало відомо, як банки працюватимуть на свята в 2018.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:12

График на 2018г к 14 февраля ))) Планирование, чо.
nikitash
 
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