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Нацбанк пояснив,
чому долар дешевшає

Нацбанк пояснив, чому долар дешевшає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:17

Нацбанк пояснив, чому долар дешевшає

Пропонуємо до обговорення:
Заступник голови Національного банку Олег Чурій пояснив ситуацію на валютному ринку.

Дивися повний текст Нацбанк пояснив, чому долар дешевшає.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:17

Прикольно, вже років три ця сезонність повторюється один в один. Курс стабільно піднімається на дві гривні, а потім протягом 1-2 місяців повертається назад. На одній тисячі доларів можна дві тисячі гривень заробити за місяць (або десь 74 долара). НБУ, мабуть, точно на такому заробляє на правах регулятора. :)
socioniktest
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:01

хорошо что не сказал. что это они все сделали
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 18:57

завели через свои офшорки баксы, продали, купили до конца лета облигации ОВГЗ.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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