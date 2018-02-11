Заступник голови Національного банку Олег Чурій пояснив ситуацію на валютному ринку.
Дивися повний текст Нацбанк пояснив, чому долар дешевшає.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 15:17
Нацбанк пояснив, чому долар дешевшає
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Дивися повний текст Нацбанк пояснив, чому долар дешевшає.
Додано: Сер 14 лют, 2018 15:17
Прикольно, вже років три ця сезонність повторюється один в один. Курс стабільно піднімається на дві гривні, а потім протягом 1-2 місяців повертається назад. На одній тисячі доларів можна дві тисячі гривень заробити за місяць (або десь 74 долара). НБУ, мабуть, точно на такому заробляє на правах регулятора. :)
Додано: Сер 14 лют, 2018 18:57
завели через свои офшорки баксы, продали, купили до конца лета облигации ОВГЗ.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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