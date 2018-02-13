Міністерство фінансів 13 лютого на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 1,473 млрд грн.
Дивися повний текст Бюджет отримав 1,5 млрд грн від продажу ОВДП.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 16:48
Бюджет отримав 1,5 млрд грн від продажу ОВДП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бюджет отримав 1,5 млрд грн від продажу ОВДП.
Додано: Сер 14 лют, 2018 16:48
Если в нормальных банках депы по 9-10% чего бы не прикупить банкам и забарыжить.
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