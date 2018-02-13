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Бюджет отримав 1,5 млрд
грн від продажу ОВДП

Бюджет отримав 1,5 млрд грн від продажу ОВДП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:48

Бюджет отримав 1,5 млрд грн від продажу ОВДП

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів 13 лютого на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 1,473 млрд грн.

Дивися повний текст Бюджет отримав 1,5 млрд грн від продажу ОВДП.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:48

Если в нормальных банках депы по 9-10% чего бы не прикупить банкам и забарыжить.
ssnet
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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