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Українці активно надсилають
додому гроші з Польщі:...

Українці активно надсилають додому гроші з Польщі:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:55

Українці активно надсилають додому гроші з Польщі:...

Пропонуємо до обговорення:
Тільки 9% грошових переказів з сусідньої країни здійснюють не українські громадяни.

Дивися повний текст Українці активно надсилають додому гроші з Польщі: названо суму.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:55

Сльозы на очах. Пышаюсь! Дякуемо.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 17:04

Пока на соседней ветки пытаются найти ответ на вопрос - почему же Украины не хотят легально работать, Польша создаёт все условия для привлечения работящих украинцев. Ответы на поверхности, а спору 5 страниц
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 18:07

надеюсь в следующем году результат будет лучше, у Украины много невостребованных для ресурсной экономики людей, которые могли бы выехать на заработки и возможно в последствии их дети уже не будут гражданами Украины.
cuprum
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 18:51

  cuprum написав:надеюсь в следующем году результат будет лучше, у Украины много невостребованных для ресурсной экономики людей, которые могли бы выехать на заработки и возможно в последствии их дети уже не будут гражданами Украины.

Це надія на те що як в приказці: меньше народу більше кисню?? Такі надії нам не треба.
MGVP
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 23:21

  MGVP написав:
  cuprum написав:надеюсь в следующем году результат будет лучше, у Украины много невостребованных для ресурсной экономики людей, которые могли бы выехать на заработки и возможно в последствии их дети уже не будут гражданами Украины.

Це надія на те що як в приказці: меньше народу більше кисню?? Такі надії нам не треба.


Это не надежды, это реальность...для аграрной сверхдержавы вполне достаточно 15-18 млн.населения.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:09

  antikkristall написав:
  MGVP написав:
  cuprum написав:надеюсь в следующем году результат будет лучше, у Украины много невостребованных для ресурсной экономики людей, которые могли бы выехать на заработки и возможно в последствии их дети уже не будут гражданами Украины.

Це надія на те що як в приказці: меньше народу більше кисню?? Такі надії нам не треба.


Это не надежды, это реальность...для аграрной сверхдержавы вполне достаточно 15-18 млн.населения.

Село вымирает, скоро на комбайны некому сесть будет.
p_a_l
 
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Я своих провожаю питомцев - Сыновей, Дочерей: Долетайте до самой Польши. И домой деньги пересылайте скорей
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:41

Готов на пол года приехать из Германии (с немецким опытом работы, обучением, знанием языка, оборудования) в Украину поработать. При условии соответствующей оплаты. Но... при почти стоящем производстве это нереально.
link654
 
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