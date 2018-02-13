Тільки 9% грошових переказів з сусідньої країни здійснюють не українські громадяни.
Дивися повний текст Українці активно надсилають додому гроші з Польщі: названо суму.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 16:55
Українці активно надсилають додому гроші з Польщі:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці активно надсилають додому гроші з Польщі: названо суму.
Додано: Сер 14 лют, 2018 17:04
Пока на соседней ветки пытаются найти ответ на вопрос - почему же Украины не хотят легально работать, Польша создаёт все условия для привлечения работящих украинцев. Ответы на поверхности, а спору 5 страниц
Додано: Сер 14 лют, 2018 18:07
надеюсь в следующем году результат будет лучше, у Украины много невостребованных для ресурсной экономики людей, которые могли бы выехать на заработки и возможно в последствии их дети уже не будут гражданами Украины.
Додано: Сер 14 лют, 2018 18:51
Це надія на те що як в приказці: меньше народу більше кисню?? Такі надії нам не треба.
Додано: Сер 14 лют, 2018 23:21
Это не надежды, это реальность...для аграрной сверхдержавы вполне достаточно 15-18 млн.населения.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 15 лют, 2018 09:09
Село вымирает, скоро на комбайны некому сесть будет.
Додано: Чет 15 лют, 2018 09:22
Современная версия:
Я своих провожаю питомцев - Сыновей, Дочерей: Долетайте до самой Польши. И домой деньги пересылайте скорей
Додано: Чет 15 лют, 2018 09:41
Готов на пол года приехать из Германии (с немецким опытом работы, обучением, знанием языка, оборудования) в Украину поработать. При условии соответствующей оплаты. Но... при почти стоящем производстве это нереально.
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