Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Дивися повний текст В Україні з'явилися одразу дві нові банківські групи.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 17:35
В Україні з'явилися одразу дві нові банківські групи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явилися одразу дві нові банківські групи.
Додано: Сер 14 лют, 2018 17:35
О, для тех, кто ещё несколько лет назад вынуждено бежал подуло попутным ветерком
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