Контент менеджер в интернет проект

Ставим перед собой задачу обеспечить наибольший выбор скидок среди наибольшего количества украинских интернет-магазинов.
Сейчас приняли решение повысить актуальность и количество скидок и промокодов в базе, поэтому ищем человека, который сможет взять на себя ряд задач для выполнения этой миссии.
Ваши обязанности:
• Добавление скидок на сайт;
• Редактирование и корректировка существующих скидок;
• Добавление новых и редактирование существующих интернет-магазинов (пример страницы магазина,
• Проверка корректности работы промокодов в интернет-магазинах;
• Работа по публикации контента на дополнительных площадках компании – социальные сети, форумы.
• Постановка задач и контроль работы подрядчиков по созданию и публикации контента;
Требования к кандидату:
• Знание HTML и CSS;
• Высокий уровень владения ПК;
• Грамотная устная и письменная речь;
• Опыт работы контент-менеджером будет плюсом.
Мы предлагаем:
• Понятные и четко поставленные задачи;
• Заработную плату, зависящую от объема выполненной работы;
• Своевременную оплату труда за каждое выполненное задание;
• Все преимущества удаленной работы.
Организация собеседования происходит после рассмотрения Вашего резюме.
Присылайте резюме на почту skidkin.com.ua-hr@yandex.ru с темой «Кандидат на должность Контент менеджер». Напишите пару слов о себе в сопроводительном письме.