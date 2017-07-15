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Контент менеджер
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Контент менеджер в интернет проект
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 18:40

Контент менеджер в интернет проект

Проекту Skidkin.com.ua нужен ответственный контент-менеджер.
http://skidkin.com.ua/ — купонный сайт, с большой базой промокодов, скидок и акций украинских и зарубежных интернет-магазинов. Мы сотрудничаем с крупными интернет-магазинами и несколькими Cashback сервисами.
Ставим перед собой задачу обеспечить наибольший выбор скидок среди наибольшего количества украинских интернет-магазинов.

Сейчас приняли решение повысить актуальность и количество скидок и промокодов в базе, поэтому ищем человека, который сможет взять на себя ряд задач для выполнения этой миссии.

Ваши обязанности:
• Добавление скидок на сайт;
• Редактирование и корректировка существующих скидок;
• Добавление новых и редактирование существующих интернет-магазинов (пример страницы магазина, http://skidkin.com.ua/shop/promokod-soundmag-ua/ );
• Проверка корректности работы промокодов в интернет-магазинах;
• Работа по публикации контента на дополнительных площадках компании – социальные сети, форумы.
• Постановка задач и контроль работы подрядчиков по созданию и публикации контента;
Требования к кандидату:
• Знание HTML и CSS;
• Высокий уровень владения ПК;
• Грамотная устная и письменная речь;
• Опыт работы контент-менеджером будет плюсом.
Мы предлагаем:
• Понятные и четко поставленные задачи;
• Заработную плату, зависящую от объема выполненной работы;
• Своевременную оплату труда за каждое выполненное задание;
• Все преимущества удаленной работы.

Организация собеседования происходит после рассмотрения Вашего резюме.
Присылайте резюме на почту skidkin.com.ua-hr@yandex.ru с темой «Кандидат на должность Контент менеджер». Напишите пару слов о себе в сопроводительном письме.
SkidkinComUa
 
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