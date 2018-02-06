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Поїзд "п'яти столиць" з Києва
хочуть запустити цього року

Поїзд "п'яти столиць" з Києва хочуть запустити цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 19:37

Поїзд "п'яти столиць" з Києва хочуть запустити цього року

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в. о. начальника «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

Дивися повний текст Поїзд "п'яти столиць" з Києва хочуть запустити цього року.
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